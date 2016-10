KiTa und Familienzentrum

Seeberg (hub). Am 1. August 1976 wurde die Kita am Paul-Löbe-Weg mit sechs Gruppen eröffnet. So konnte nun das vierzigjährige Bestehen gefeiert werden. Heute besteht die Kita aus fünf Gruppen mit neunzig Kindern im Alter von vier Monaten bis sechs Jahren und wird von Claudia Merk geleitet.

Nach der Ausbildung kam die Erzieherin zur Kita und übernahm 1980 die Leitung des Hauses. "Es ist ein tolles Arbeiten hier", bescheinigt Merk. 2006 wurde die Kita ausgewählt, um als einzige städtische Kita in einem landesweiten Pilotprojekt ein Familienzentrum aufzubauen, das 2007 zertifiziert wurde. Damit besteht das Familienzentrum seit zehn Jahren - natürlich ein weiterer Grund zum Feiern. "Seeberg ist ein Stadtteil, der miteinander feiert", erklärte die Leiterin, weshalb auch die Anwohner eingeladen waren. Das Bühnenprogramm bestritten bis auf eine Ausnahme Gruppen der Kita und des Familienzentrums selbst. Für den Gastauftritt gaben sich Wilmas Pänz (Kölschchor) die Ehre. Die Trommelgruppe von Reena Vohra präsentierte unter anderem "Alle mein Entchen" mit der Melodie von "We Will Rock You" und "Bruder Jakob" in diversen Sprachen. Aktuell sind in der Kita Kinder aus zwanzig Nationen vertreten, jüngst sind Kinder aus Syrien und Afghanistan hinzugekommen. Auf dem gesamten Gelände waren außerdem verschiedene Spiele wie Turmbau und Klingel-Geschicklichkeitsspiel aufgebaut. Auch Kinderschminken durfte nicht fehlen.