Mit neuem Mut und frischen Ideen

In einem Festgottesdienst in der Epiphaniaskirche wurde Pfarrerin Kristina Kügler (Mitte) in ihr Amt eingeführt. Das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Bickendorf, Superintendent Markus Zimmermann (3.v.l.) und die beiden anderen Pfarrstelleninhaber Uta Walger (4.v.r.) und Torsten Sommerfeld (2.v.l.) freuen sich auf die Zusammenarbeit mit der neuen "Dritten im Bunde".

Bickendorf (pm). Eine "Durststrecke" ist vorbei. Die vakante zweite Pfarrstelle der Evangelischen Kirchengemeinde Bickendorf ist besetzt von Pfarrerin Sabine Kügler. In ihrer Heimatgemeinde in Opladen war Sabine Kügler bereits als Teenager in der Kinder- und Jugendarbeit aktiv.

Dort reifte in ihr der Wunsch, Theologie zu studieren. Nach ihrem Vikariat im Gemeindeverbund Mau-Nie-Wei (Mauenheim-Niehl-Weidenpesch) und Stationen in Worringen und Frechen möchte sie nun in Bickendorf "ankommen". Ihre einstimmige Wahl durch das Presbyterium ist auch insofern bemerkenswert, als zum ersten Mal seit 30 Jahren niemand gewählt wurde, der bereits zuvor in der Gemeinde tätig gewesen war. In einem Vorabend-Gottesdienst mit anschließendem Empfang, den die Bickendorfer Kantorei musikalisch gestaltete, wurde Kristina Kügler von Superintendent Markus Zimmermann in ihr Amt eingeführt. In den Mittelpunkt ihrer Antrittspredigt stellte die junge Seelsorgerin die Zusage aus 2. Timotheus 1, 7: "Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit." Dieser Vers war die Jahreslosung in ihrem Geburtsjahr. Obwohl Kristina Kügler sich, statt Geschenken, Spenden für die von Theologinnen des Kirchenkreises gegründete Stiftung "Sorores Mundi", die Mädchen in Afrika unterstützt, erbeten hatte, gab es doch einige persönliche Aufmerksamkeiten, die vom Krimi "zur Entspannung" bis hin zur von afrikanischen Frauen kunstvoll bestickten Stola reichten.Dass sie gerne ungewohnte und ungewöhnliche Wege geht, bewies sie bereits mit der Aktion "Mein Platz in der Gemeinde", die sie in Weidenpesch durchführte. Gemeindeglieder waren dazu aufgerufen, ihren Platz in der Gemeinde, symbolisiert durch einen Stuhl, kreativ zu "verfremden" und damit auch ihre eigenen Wünsche, Träume und Gestaltungsspielräume zu reflektieren. Die Ergebnisse wurden in einer Ausstellung präsentiert. Nun muss Kristina Kügler selbst ihren Platz in der Gemeinde Bickendorf finden.