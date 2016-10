Wohnen statt Autohaus

Neuehrenfeld (cb). Seit längerem forderte die Bezirksvertretung Ehrenfeld Wohnungsbau auf dem städtischen Grundstück an der Liebigstraße/ Pettenkoferstraße. Seit Jahren wird das Areal als Parkplatz eines benachbarten Autohauses genutzt.

Anfang 2014 hatte die BV die Verwaltung aufgefordert, mit dem Eigentümer des Autohauses Yvel in Verhandlungen bezüglich eines Ankaufs des städtischen Grundstückteils zu treten, um diesem die Möglichkeit zu geben, das gesamte Grundstück mit Wohnhäusern mit einem Anteil von 30 Prozent gefördertem Wohnungsbau und einer Kindertagesstätte zu bebauen. Nun scheint es dem Stadtplanungsamt gelungen zu sein, den Eigentümer, die BMG GmbH & Co KG, zu überzeugen, dort zu bauen. Zwar gab es zum Unmut der Bezirksvertreter keine schriftliche Vorlage dazu aus dem Stadtplanungsamt, doch dessen stellvertretender Leiter Hans-Martin Wolff kam persönlich mit der Eigentümer- und Investorenvertreterin Bettina Levy und dem Kölner Architekten Manuel Herz in die Sitzung, um über das geplante Bauvorhaben zu werben. "Es liegt eine Bauvoranfrage seitens des Investors vor. Dem Baudezernenten Franz-Josef Höing ist sehr an dem Projekt gelegen. Es ist für den Standort zielführend, zeitgemäß und perspektivfrei. Wir geben hier Gas und stehen in Verhandlungen mit den Akteuren der Wirtschaftsverwaltung", sagte von Wolff zum derzeitigen, frühen Planungsstand. "Das Autohaus Yvel bleibt in Ehrenfeld. Wir ziehen nur um und schaffen so Platz für das Neubauprojekt an der Liebigstraße", sagte Bettina Levy. Die städtebauliche Lücke gegenüber dem Schlachthof soll durch eine Blockrandbebauung geschlossen werden. Eine dichte, kleinteilige Innenhofbebauung mit Dachbegrünungen soll heterogene Nutzungen zulassen, so Architekt Herz. "Wir erzeugen eine Durchwegung und eine Durchmischung. Der Projektvorschlag sieht eine breite Nutzungsmischung vor. Das geht von Gewerbe, Einzelhandel, einer Kindertagesstätte, gefördertem und freifinanziertem Wohnungsbau bis hin zu Wohnungen für Studenten, Familien und WGs für Erwachsene, um dort eine heterogene Bevölkerung anzusiedeln und an der Stelle Neuehrenfeld auch zu verändern. Es wird aber kein Luxusquartier sein", sagte Manuel Herz. Die nachzuweisenden Freiflächen seien kein Problem. Über den Wohnungsschlüssel und den Anteil des geförderten Wohnungsbaus konnten die Investoren aufgrund der Anforderungen der Verwaltung hinsichtlich einer gewerblichen Nutzung bei dem Projekt allerdings noch keine genauen Angaben machen. "Es bleibt bei gefördertem Wohnungsbau und bei der Kita. Am Ende muss das alles aber auch funktionieren. Wir hoffen noch auf Verhandlungsspielraum bei der Stadt", so Investorin Levy.