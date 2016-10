Feiern in der Runde

Ehrenfeld (as). "Bewegung" lautete das Motto des diesjährigen Stadtteilfestes "Expressions - Ehrenfelder Vielfalt im Ausdruck". Mit Fußball und Tischtennis spielen, Capoeira, Klettern und Boxen oder nur dem Abhängen in der Riesenschaukel konnten sich die Kinder und Jugendlichen an diesem Nachmittag auf dem Spielplatz an der Glasstraße vergnügen.

Organisiert wurde das Fest von der Interkulturellen Konferenz Ehrenfeld sowie der Stadteilkonferenz Ehrenfeld. Insgesamt beteiligten sich 20 Vereine, Institutionen, Schulen und Jugendeinrichtungen aus dem Stadtteil an dem Fest. Zusätzlich zu den Sportangeboten erwarteten die Besucher über die gesamte Fläche des Spielplatzes verteilt allerlei Aktionsstände mit unterschiedlichen Mitmach- und Kreativangeboten, wie Blumentöpfe aus Tetra Paks gestalten, Masken basteln oder Lampions bauen. Türkische Folklore, präsentiert von Jugendlichen des Jugendfreizeitwerks Köln, ergänzte das Festprogramm. Besonders freuten sich die Veranstalter darüber, dass sich neben neuen Vereinen, wie etwa die Faustkämpfer Köln-Kalk oder der Verein "Lobby für Mädchen" auch Flüchtlingseinrichtungen aktiv an der Programmgestaltung beteiligten. "Durch die anhaltende Flüchtlingssituation ist es den Beteiligten des Stadtteilfestes besonders wichtig, zu zeigen, dass wir alle willkommen heißen und der Ort, an dem wir leben, offen für alle ist. Der Spielplatz ist ein Platz, an dem Kinder in ihr Leben starten, Familien einen Teil ihrer Freizeit verbringen und Kontakte und Freundschaften geknüpft werden", erklärte Organisatorin Esther Schurna vom Bürgerzentrum Ehrenfeld. Aber auch "Einmischen" konnten die Besucher des Festes sich an diesem Nachmittag. "Der hintere Teil des Spielplatzes soll umgestaltet werden. Dazu ist die Meinung der Kinder, Jugendlichen und Anwohner gefragt. Erste Vorschläge zur Gestaltung des Spielplatzes, die Studierende der ecosign Akademie gemacht haben, werden heute vorgestellt", kündigte Schurna an.