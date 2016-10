Schmackhaftes Literaturfrühstück

Innenstadt (ha). Zu einem schmackhaften Literatur-Event trafen sich bei besten Witterungsverhältnissen rund 40 Personen unweit des Bücherschranks in der Rolandstraße.

Die vierte Auflage des "Frühstücks am Bücherschrank" sah neben einer Verköstigung der Besucher die Lesung von Lyrikerin Lore Kampmann vor. Die Autorin stellte sinnliche Werke aus ihrer aktuellen Anthologie "Sternenflügel/ Herzenssonnen" vor. Als Initiatoren der Veranstaltung fungierten die Teilnehmer von "HerbstGold" - einem Seniorenangebot der Evangelischen Gemeinde Köln - sowie das Sozialpsychiatrische Zentrum Innenstadt (SPZ) als Bücherschrankpate. "Dieses Frühstück dient dazu, Menschen zusammenzuführen und zudem mehr Aufmerksamkeit für den Bücherschrank zu generieren", erklärte Robert Schlappal vom SPZ den Hintergedanken der Veranstaltung. "Ich wurde heute eingeladen, um die Arbeit der Bücherschrankpaten kennenzulernen und finde es ganz wunderbar hier", berichtete Ulla Pahnke. Als Vorsitzende des Vereins "Unser Blinklicht" überzeugte sich die Besucherin von der Verwendung einer 500 Euro Spende, die zur Pflege des Schranks bestimmt ist. "Unser Blinklicht" sammelt Second-Hand-Produkte und veräußert diese. Der Erlös aus den Verkäufen geht an gemeinnützige Kölner Einrichtungen. Der Bücherschrank an der Rolandstraße/ Ecke Merowingerstraße wurde 2012 eingeweiht. Anwohner und Passanten können dort Werke aus dem Privatbesitz einstellen. Die Bücher sind kostenlos ausleihbar oder können behalten werden. Der Schrank steht den Bürgern rund um die Uhr zur Verfügung. Psychisch erkrankte Besucher des SPZ kontrollieren regelmäßig Zustand und Inhalt des Objekts, das von der Kölner Bürgerstiftung im Rahmen des Projekts "Eselsohr" errichtet wurde. Mit der Offerte soll die Leselust gefördert werden.