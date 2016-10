Innenstadt (es). Bei geselligen Nachmittagen soll im Belgischen Viertel bald das Tanzbein geschwungen werden - bei dem Projekt "Wir tanzen wieder! Im Wohnquartier" darf jeder Tanzbegeisterte mit und ohne Demenz teilnehmen.

Projektleiter Stefan Kleinstück von den Alexianern Köln hatte mit diesem Projekt bereits im Kölner Osten tolle Erfolge erzielt und träumt davon, sein Projekt in allen Stadtteilen nach und nach zu etablieren: "Das Angebot richtet sich an Menschen aus dem Quartier und natürlich auch an Mieter der GAG, die uns als Kooperationspartner hierbei unterstützen". An bisher drei geplanten Tanznachmittagen, am 10. Oktober, 14. November und 12. Dezember jeweils von 14.30 bis 16 Uhr, in der Brabanter Straße 32, sollen die Besucher Spaß und Geselligkeit erfahren, egal ob als Ehepaar oder Einzelpersonen. Anmeldung unter Telefon 0221/ 2011745 oder per E-Mail an linda.olschowka@gag-koeln.de