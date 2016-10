Menschen aus dem Veedel portraitiert

Humboldt-Gremberg (sf). Im Herbst vergangenen Jahres hatte Heinz-Peter Schepp Bewohner seines Veedels angesprochen, ob sie bei seiner neuen Portrait-Reihe mitmachen möchten. Der Fotograf war auf der Suche nach Personen, die seine Heimat Humboldt-Gremberg widerspiegeln.

Zwischen der Taunusstraße und den Poller Wiesen begegnete Schepp vielen Personen, die großes Interesse daran hatten, bei dem Projekt mitzuwirken. Dabei war es dem Fotografen wichtig, den internationalen Charakter seines Stadtteils darzustellen und Menschen mit möglichst unterschiedlichen Herkunftsländern zu portraitieren. So ist die Fotoausstellung "km-Stein 686" entstanden, deren Name sich von dem Rheinkilometer 686 an den Poller Wiesen ableitet. Die Ausstellung ist derzeit im Restaurant Haus Taunus zu sehen und zeigt 13 Personen unterschiedlicher Herkunft, die in oder rund um die Taunusstraße wohnen, bei der Arbeit in ihrem Veedel: Der aus Algerien stammende Friseur, der aus Ostdeutschland nach Köln gekommene Ingenieur oder die aus Köln stammende Erwerbs-Imkerin. Die Personen, die im Haus Taunus zu sehen sind, kommen aus mindestens einem halben Dutzend verschiedener Länder, unter anderem der Türkei, Marokko und Italien und haben alle in Köln eine neue Heimat gefunden. Mit seiner Ausstellung möchte Schepp nicht nur den "Kunstraum Kneipe" beleben, sondern insbesondere auch der Taunusstraße einen positiven Impuls geben. "Wir sind in einem negativen Fokus. Das deckt sich nicht mit meinem Gefühl, hier zu wohnen", erklärt Schepp und ergänzt: "Es macht Sinn, dass wir alle zusammenrücken". Das Foto-Projekt hat dem Künstler und auch den mitwirkenden Personen so viel Freude bereitet, dass Schepp es in jedem Fall fortsetzen und weitere in Humboldt-Gremberg lebende und arbeitende Personen portraitieren möchte.