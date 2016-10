Wie wird Kalk seniorenfreundlicher?

Kalk (sf). Wie seniorenfreundlich sind die hiesigen Straßen, Verkehrswege, Grünflächen und öffentlichen Plätze? Diese Frage stand im Mittelpunkt einer Begehung durch Kalk-Nord, zu der die Sozialraumkoordination Humboldt-Gremberg/ Kalk, der Kinderschutzbund Köln und der Behindertenbeauftragte der Stadt Köln, Günter Bell, Anfang Juli Senioren aus Kalk und weitere interessierte Personen eingeladen hatten.

Nach intensiver Auswertung der Begehung präsentierten der Sozialraumkoordinator Alexander Tschechowski und Günter Bell nun die Ergebnisse bei einer öffentlichen Bürgerveranstaltung im Bürgeramt Kalk. Dabei sollte nicht nur auf die Begehung zurückgeblickt werden: "Wir wollen heute miteinander ins Gespräch kommen, Ideen entwickeln, wie das Veedel für Senioren lebenswerter gestaltet werden kann und konkrete Schritte vereinbaren", erklärte Alexander Tschechowski. Eine der in kleinen Themengruppen erstellten Bürgereingaben beschäftigt sich mit den Straßenräumen. So kritisierten die Senioren, dass viele Verkehrswege in Kalk-Nord nicht seniorenfreundlich sind. Die Steprathstraße ist schon lange nicht mehr saniert worden und auf der Buchforststraße fehlt ein vernünftiger Gehweg, weshalb viele Senioren als Alternative einen Parkplatz überqueren müssen. Nur ein breiterer Fußweg würde einen gefahrenfreien Weg ermöglichen. Auf der Eythstraße befindet sich ein langer Straßenabschnitt ohne Überquerungshilfe. Im Bereich der Buchforst-/ Lilienthalstraße sind viele Pkws mit hoher Geschwindigkeit unterwegs. Hier wünschen sich die Senioren verkehrsverlangsamende Maßnahmen. Ebenfalls gewünscht wurde eine neue Busanbindung für die Bewohner rund um die Kalk-Mülheimer Straße, da hier viele Wohngebiete nicht mit dem Busnetz erschlossen sind. Gunter Höhn von den Kölner Verkehrsbetrieben, ebenfalls bei der Bürgerversammlung anwesend, hatte berichtet, dass die KVB bereits eine Veränderung der Streckenführung der Buslinie 150 prüft. Auch die Aufenthaltsqualität auf öffentlichen Plätzen zählte zu den Themen, die bei der Bürgerveranstaltung diskutiert wurden. Viele Plätze, wie beispielsweise der Rathausvorplatz oder der Breuerpark sind eigentlich attraktive Aufenthaltsorte, werden von den Senioren aber kaum genutzt, da sie aufgrund der sich hier oft aufhaltenden Alkohol- und Drogenszene zu Angsträumen geworden sind. Hier sind vermehrte Einsätze des Ordnungsamtes geplant, die in naher Zukunft in einem ehemaligen Kiosk einen neuen Standort eröffnen werden, um näher an der Szene zu sein.