Mit Hund lernt es sich doppelt so gut

Höhenhaus (tau). Gerade zu Beginn der Schulzeit auf einer weiterführenden Schule müssen die Pänz eine Menge lernen: Sich konzentrieren, still sein, Rücksicht nehmen und dabei noch Lernstoff aufnehmen - und das auf einmal den ganzen Tag lang.

Keine leichte Aufgabe, doch an der Willy-Brandt-Gesamtschule hilft Nessie, diese Herausforderung zu meistern. Die schwarze, zierliche belgische Schäferhündin gehört zur Rasse der Groenendahls und ist gemeinsam mit ihren "Eltern", Johannes und Stefanie Gläßer einmal in der Woche zu Besuch in den fünften bis achten Klassen der Gesamtschule. "Wir sind jeweils vier bis sechs Wochen in einer bestimmten Klasse, anschließend findet ein Wechsel statt", so der stellvertretende Schulleiter. Damit Nessie zu Besuch kommt, müssen die Pänz in Vorleistung gehen: Der Klasseraum muss aufgeräumt, die Schüler müssen leise sein und konzentriert mitarbeiten. "Viele Lerneffekte, die der Schulhund-Unterricht mit sich bringt, passieren ganz unterschwellig", weiß Gläßer aus Erfahrung. "Oft kommen die Schüler im Nachhinein zu uns und berichten, wie angenehm sie die ruhige und konzentrierte Atmosphäre in der Stunde fanden. Die Schüler lernen mit Hilfe von Nessie viel über nonverbale Kommunikation und Zeichensprache - Sozialverhalten steht im Vordergrund des außergewöhnlichen Unterrichtkonzepts. Auch Nessie muss sich dabei konzentrieren, "sie muss sich auf jedes Kind einlassen und macht dies ganz prima - nach ein, zwei Stunden muss sie dann aber eine Pause machen", erläutert Stefanie Gläßer, die dann nach dem Unterricht mit Nessie ins bergische Zuhause fährt. An der Willy-Brandt-Gesamtschule gehört das Schulhund-Konzept seit 2013 zum Schulprogramm, die Schüler sind sichtbar begeistert, die Idee hat sich etabliert. "Wir können uns vorstellen, dass diese Idee auch an anderen Schulen aufgegriffen wird - die positiven Effekte sind enorm", so Gläßer.