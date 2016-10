Begeistert von der Kirmes im Veedel

Junkersdorf (tau). Strahlende Gesichter und viele Hände, die aus den Fenstern heraus dem Umzug zuwinkten - der traditionelle Zug der Junkersdorfer Dorfgemeinschaft, der mit Kutsche und Musik quer durch das Viertel marschierte, um dann schließlich auf dem Festplatz zu münden, sorgte bei allen Beteiligten für mehr als gute Laune.

Zunächst einmal wurde der Kirmesmann - in diesem Jahr eine Frau - Dr. Andrea Buchholz-Baca - abgeholt. Währenddessen spielte die Musik ein Konzert auf dem Platz und schon ging es los. Die Kutsche rollte an, alle anderen schlossen auf. "Der Umzug ist wirklich ein einmaliges Erlebnis, ich bin begeistert", freute sich Dr. Buchholz-Baca. "Das große Interesse am Straßenrand zeigt, dass die Kirmes für die Anwohner nach wie vor eine große Bedeutung hat", ergänzte Schirmherr Stephan Zimmermann und ergänzte: "Die Überlegung, sich diesmal in dieser Form an dem großen Event in unserem Veedel zu beteiligen, kam bereits vor zwei Jahren auf. Damals feierte unsere Firma, die Kerzenfabrick Schlösser, ihr 250-jähriges Bestehen. Jetzt ist der "Traum" Wirklichkeit geworden, das ist einfach herrlich."

"Die Ursprünge von Junkersdorf lassen sich bis ins Jahr 962 zurück verfolgen - die Junkersdorfer Kirmes mit ihren liebgewonnenen Ritualen ist ein gutes Beispiel für den Erhalt unseres dörflichen Brauchtums", betonte Claus Stumpf, erster Vorsitzender der Dorfgemeinschaft. "Wir bedanken uns sowohl bei Stephan Zimmermann als auch bei Dr. Andrea Buchholz-Baca für ihren Einsatz - und nun wünschen wir allen Freunden und Gästen einige aufregende Tage hier auf dem Festplatz", so Stumpf weiter.