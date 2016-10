Wilder Westen in der Zirkusfabrik

Dellbrück (sf). In den Wilden Westen entführte der Kinder- und Jugendzirkus Klamauk die Besucher seiner neuesten Theater-/ Zirkusaufführung. Rund ein Dutzend Mädchen und Jungen hatten bei dem etwa eineinhalbstündigen Bühnenstück "Wanted - Klamauks Wilder Westen" mitgewirkt und schlüpften in Wild-West Kostümen in die Rollen von Sheriffs, Cowgirls und jeder Menge weiterer Figuren.

Sie alle waren in der spannenden Geschichte auf der Jagd nach einem gerade aus dem Gefängnis ausgebrochenen Bösewicht. Die Story, die die Kinder mit Theaterszenen, Tanz, Musik und Artistik auf die Bühne der Zirkusfabrik Kulturarena brachten, spielte in einem Saloon, der mit einer aufwendig gebauten Kulisse perfekt dargestellt wurde. Eingebaut in die Handlung waren einige artistische Nummern am Boden und in der Luft. So zeigten die Cowgirls am Vertikalseil ihr Können oder präsentierten die anderen Mitwirkenden Akrobatik am Boden, Tänze und weitere Nummern. Unter professioneller Anleitung von Musikdozenten hatten die Kinder und Jugendlichen extra für das Bühnenstück einige musikalische Stücke komponiert, die sie mit Trompete, Schlagzeug, Geige und anderen Instrumenten live präsentierten. Die rund ein Dutzend Teilnehmer zwischen acht und 18 Jahren hatten verschiedene Artistik- und Musikkurse in der Zirkusfabrik Kulturarena absolviert und zusätzlich zu diesen Kursen einmal in der Woche zwei Stunden für die Aufführung der Show "Wanted" im Kinder- und Jugendzirkus Klamauk trainiert. In einer großen Bühnenshow präsentierten sie unter der Regie von Sven Nitsch, Geschäftsführer der Zirkusfabrik Kulturarena, das beeindruckende Ergebnis des Trainings.