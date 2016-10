Beidseitiger Radweg gefordert

Dellbrück (tau). Das Fahrrad als Verkehrsmittel wird immer beliebter. Doch in Sachen Sicherheit hinkt die städtische Verwaltung an manchen Stellen hinterher. So bemängeln Anwohner und Mülheimer Bezirksvertreter seit längerem den fehlenden Radweg auf dem Dellbrücker Mauspfad.

Denn auf dem Abschnitt zwischen der Neufelder Straße und dem Ostfriedhof herrscht durchaus viel Verkehr - ein Fahrradweg wäre aus Sicherheitsgründen sinnvoll. Obwohl die angrenzenden Wege längst mit Radwegen ausgestattet worden sind, fehlt dieser bislang auf dem Zwischenstück. Bereits 2015 wurde der Wunsch auch im Rahmen des Bürgerhaushaltes benannt und kam auf der Bestenliste der Top 15 sogar auf Platz eins. Auf ihrer jüngsten Bezirksvertretersitzung hatten die Politiker dem Antrag von SPD und Grünen einstimmig zugestimmt. Durch eine Ausstattung mit Radweg auf beiden Seiten würde die Straße zusätzlich verengt werden. Dies sei ohnehin sinnvoll, da die Stelle häufig zum Rasen verführe, meinen die Politiker. Die Strecke wird oft von Eltern genutzt, die ihre Kinder in die integrative Kita bringen. Auch das nahe gelegene Flüchtlingswohnheim und das Schulzentrum sorgen für viel Radverkehr - dieser soll nun sicherer werden.