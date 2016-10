Multikulti Geburtstag

Die Kinder- und Jugendeinrichtung TeeNTown und der Kindergarten "Tausendfüßler" feierten gemeinsam den runden Geburtstag. Dazu gab es ein multikulturelles Angebot nicht nur in Sachen Speisen, sondern auch in Sachen Unterhaltung.

Mülheim (bt). Seit Generationen sind die katholische Kinder- und Jugendeinrichtung TeeNTown und der Kindergarten "Tausendfüßler" wichtige Anlaufstellen in der Stegerwaldsiedlung. Die jungen Menschen der beiden Einrichtungen luden deshalb gemeinsam zum 60-jährigen Bestehen ein.

TeeNTown steht jungen Menschen an fünf Tagen in der Woche zur Freizeitgestaltung bereit. Der Kindergarten Tausendfüßler liegt in Trägerschaft des Fröbel e.V. Neben alkoholfreien Cocktails servierten muslimische Eltern türkische Spezialitäten. Ein Luftballonkünstler sowie Zirkusakrobatik versetzten Groß und Klein ins Staunen. Gruppen wie etwa die "Rotfüchse" verwöhnten mit leckerem Crêpes. "Wir sind Multikulti. Auch deshalb ist unsere Geburtstagsfeier mit Hilfe der Eltern, Kindern und Mitarbeitern so ein schönes Fest geworden", erklärte Fabian Stettes, Fachbereichsleiter der katholischen Jugendagentur.