Zu zwei Dritteln fertig

Bilderstöckchen (hub). Beim dritten Blücherspielplatzfest konnten mit dem Schirmherrn des Projekts Frank Schaefer gemeinsam weitere Spielgeräte eingeweiht werden.

"Es fühlt sich richtig und gut an, was hier passiert", sagte Schaefer auch beim Anblick der vielen Besucher. Die Lebenswert-Stadtkirche Köln, eine evangelische Freikirche, ist Pate des Spielplatzes Blücherpark IV/ Am Sportpark 1 im Blücherpark. Die Projektleiterin Ester Himmen erinnert sich noch an die Anfänge, als überlegt wurde, was für das Veedel getan werden könne. Da viele den Spielplatz nutzten, waren keine langen Überlegungen nötig. Beim Jubiläumsfest des Blücherparks wurde der Gedanke an die Öffentlichkeit getragen. Im September 2013 fand eine Planungswerkstatt statt, bei der sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Ideen in die Planung einbringen konnten. Daraus entstand ein Plan in Kooperation mit der Landschaftsarchitektin Jessika Lüdenbach. In mehreren Schritten wird das ehemals verwahrloste Areal entwickelt. Ende 2017 soll das Projekt abgeschlossen sein. Bis jetzt sind zwei Drittel des Projektes umgesetzt; für das gesamte Projekt wurden 300.000 Euro kalkuliert. Alleine 2016 wurden 90.000 Euro investiert, davon wurden 37.000 Euro Spenden aufgebracht und das städtische Amt für Kind, Jugend und Familie übernahm die restlichen 53.000 Euro. Insgesamt befinden sich im Park fünf Spielplätze. Die Bezirksvertretung hat diese Woche in der Sitzung die zweckgebundenen Spenden der Lebenswert-Stadtkirche in Höhe von 52.738,23 Euro für den Spielplatz einstimmig angenommen.