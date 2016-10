Neues Gesicht für das Riehler Plätzchen

Riehl (rs). Beinahe zehn Jahre sind vergangen, seit der Nebenweg der Stammheimer Straße am Riehler Plätzchen für Autos gesperrt wurde. Café und Kneipe konnten Stühle und Tische auf die Straße stellen, es entwickelte sich eine beliebte Außengastronomie.

"Was die Stadt da gemacht hat, war aber nur eine halbe Sache", sagt Gerhard Kappius vom Ortsverein der SPD in Riehl. Denn es seien ja nur Poller aufgestellt worden, um die Straße zu sperren, aber sonst habe die Stadt alles so gelassen wie es war. Kappius möchte, dass sich das ändert. Weil die Nebenstraße tiefer liegt als der Bürgersteig, werde sie zur Stolperfalle, wenn man mit einem Kuchenteller in der Hand aus dem Café zu einem der Tische auf der Straße geht. "Bürgersteig und Straße müssen endlich eine Ebene werden." Auch das Riehler Plätzchen, das Zentrum des Viertels, könnte gut ein Facelifting vertragen, sagt Kappius. "Die Wiese ist in einem ziemlich unansehnlichen Zustand, die Bäume stehen kreuz und quer, mitten auf dem Platz befindet sich ein Stromkasten, und die Wertstoffcontainer lassen das Plätzchen auch nicht gerade hübscher aussehen." Kappius hat all das, was in seinen Augen den Platz und seine Umgebung verunstaltet, fotografiert. Es müsse ja nicht alles komplett umgekrempelt werden, so der Ortsverein der SPD. Alles soll einen Hauch schicker werden. Die Schützen sollten hier ihr Zelt aufstellen können, und das kostenfreie Abstellen von Pkw vor dem Zoo-Eingang müsse möglich sein. Aber in der Nebenstraße der Stammheimer Straße sei zum Beispiel die Ausweitung der Außengastronomie wünschenswert. "Die Anwohner haben unsere Initiative begrüßt und unsere Vorschläge weitgehend unterstützt", sagt Kappius. Diskutiert worden sei unter anderem, wie viele Stellplätze für Pkw am Riehler Plätzchen sinnvoll sind, und dass dort auch eine Ladestation für Elektro-Autos eingerichtet werden soll. Kontrovers aber letztlich positiv sei der Vorschlag behandelt worden, dort eine öffentliche Toilette einzurichten. Ganz allgemein sei gewünscht worden, dass das Riehler Plätzchen familienfreundlicher gestaltet wird. "Wir werden die Vorstellungen der Anwohner darüber, wie das Plätzchen in Zukunft aussehen soll, an die Bezirksvertretung weiterleiten und gehen davon aus, dass die Kommunalpolitiker aller Fraktionen die Stadtverwaltung auffordern wird, alternative Vorschläge zur Stadtgestaltung in Riehl zu entwickeln", sagt Kappius.