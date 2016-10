Singen und bewegen

Nippes (rs). Die evangelische Lutherkirche in der Siebachstraße ist bekannt für Konzerte der Pop-Avantgarde. Das Duo CocoRosie ist hier aufgetreten, im Oktober wird Gold Panda zu hören sein, und Sam Beam hat sich gerade mit seiner Partnerin Jesca Hoop in die Herzen der Zuhörer gespielt.

"Kulturkirche" nennt sie sich deshalb auch zu Recht. Das Etikett "Kultur" steht aber nicht nur für die Stars und Sternchen der alternativen Pop-Szene, die Woche für Woche in der Kirche auftreten. Kultur ist auch, was sich einmal wöchentlich im Gemeindezentrum abspielt. Dann öffnet Denise Weltken nämlich die Tür des Gemeindezentrums für Kinder und Jugendliche. Gleich mehrere Chöre betreut die Klavierlehrerin, zum einen den vor einem Jahr aus einer Elterninitiative entstandenen Kinder- und den Jugendchor Köln, sowie den Kinderchor der evangelischen Gemeinde Nippes. Als sich die Elterninitiative der evangelischen Gemeinde Nippes vorstellte und fragte, ob der neu gegründete Kinder- und Jugendchor im Gemeindezentrum proben könne, haben die beiden Seelsorger Miriam Haseleu und Thomas Diederichs nur "oh wie schön gesagt", erinnert sich Klavierlehrerin Denise Weltken. "Das war schon klasse, dass wir in der Gemeinde einen so unkomplizierten Kooperationspartner gefunden haben." Die hatte im Gegenzug ihren Kinderchor in die Waagschale geworfen und Denise Weltken als Leiterin des Gemeindechores gewonnen. Die drei Chöre treten seitdem getrennt und gemeinsam auf, manchmal bei Gottesdiensten, vor allem aber an Tagen wie Weihnachten, Ostern und Himmelfahrt. "Das nächste Mal sind wir am 5. November mit unserem Martinskonzert wieder zu hören", sagt Denise Weltken. Das pädagogische Konzept von Denise Weltken beinhaltet nicht nur, dass die Kinder und Jugendlichen das Doremifasolatido fehlerfrei singen können. "Ich bringe ihnen bei, zu singen und sich zu bewegen, so wie die Pop-Stars, die in der Kulturkirche auftreten. Die wissen auch, dass es keinen Groove, keine rhythmischen Figuren, ohne Move, ohne Bewegung, gibt." In einer der Proben des Gemeindechores sah das so aus, dass die Kinder sich unter anderem beim Singen so bewegen sollten, als müssten sie einem Haifisch oder aber einem Seepferdchen ausweichen. Obwohl erst seit einem Jahr geprobt wird, haben der Chor der Gemeinde und der Kinderchor schon Preise gewonnen. Bei der Teilnahme am Wettbewerb "Jugend singt 2016" des Chorverbandes NRW erhielt der Kinderchor eine Silbermedaille und der Gemeindechor eine Bronzemedaille. In allen drei Chören, vor allem aber im Jugendchor für Jugendliche von 14 bis 25 Jahren seien noch Plätze frei, sagt Denise Weltken. Wer Interesse hat, kann einfach mittwochs zwischen 17.45 und 19.15 Uhr mal ins Gemeindezentrum der Lutherkirche (Siebachstraße)reinschnuppern. Infos finden sich unter www.kinderchor.koeln/jugendchor