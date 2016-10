Porz (kg). In der Vergangenheit kamen zu den Seniorentagen jedes Mal zwischen 300 und 500 Besucher. Nun findet am 7. Oktober von 11 bis 16 Uhr die siebte Veranstaltung im Porzer Bezirksrathaus (Friedrich-Ebert-Ufer 64-70) statt. Der Eintritt ist frei.

Veranstaltungsräume sind der große Saal, das Foyer und der Matthias-Chlasta-Saal. "Wir nehmen jedes Jahr ein aktuelles Thema in den Fokus", berichten Bürgeramtsleiter Norbert Becker und Seniorenberaterin Ute Schmidt-Schell von Parisozial Köln. "Dieses Mal heißt das Thema 'Gesund, aktiv und gut informiert im Alter'." Etwa 30 Einrichtungen und Organisationen kommen, darunter Sanitärhäuser, Senioren-Einrichtungen, der Sozialverband Deutschland, die Polizei und Fachleute für Hörakustik. "Besonders freut uns, dass wir den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) Nordrhein gewonnen haben", sagt Schmidt-Schell. MDK-Mitarbeiterin Barbara Lütz wird im Matthias-Chlasta-Saal (Raum 311 im Bildungszentrum) einen Vortrag über das zweite Pflegestärkungsgesetz halten, das ab Januar 2017 in Kraft tritt. Als Mitmach-Aktion wird ein Training zur Vorbeugung von Stürzen angeboten: Unter anderem werden Gleichgewicht und Körper trainiert. Grundsätzlich können auf dem Seniorentag viele Antworten gefunden werden, die zu mehr Sicherheit und mehr Selbständigkeit im Alter führen. Ein Thema wie Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung ist immer aktuell: "Diesem Thema sollte man so früh wie möglich nachgehen", rät Schmidt-Schell. Wie im Vorjahr gibt es einen Shuttle-Kleinbus-Service durch das Johanniter-Haus Porz und das Altenzentrum Urbach. Es werden Abholpunkte in Porz eingerichtet. Anmeldungen sind hierfür bis zum 5. Oktober bei Caritas-Seniorenberater Christoph Lehmann unter Telefon 02203/ 996535 erbeten. Veranstalter des Seniorentags sind der Runde Tisch für Altenhilfe und Altenpolitik, die Seniorenvertretung und das Bürgeramt.