Porz (kg). Herbst, Musik und Shoppen - wer diese Mischung liebt, für den lohnt sich am zweiten Oktober-Wochenende ein Besuch in der Porzer City. Die Innenstadtgemeinschaft (ISG) Porz hat für den 8. und 9. Oktober ein Musikprogramm aus sechs Akten zusammengestellt:

Am Samstag unterhält von 12 bis 16 Uhr der "Eiler Reiner" (Reiner Axen). Von 16 bis 18 Uhr tritt "Schlagerpiratin" Marina Kirsten mit Coversongs auf. Am Sonntag spielt ab 12 Uhr traditionell die Papa Joe's Jazzband, ehe Kölsch Royal, die Special-Guest-Band sowie Colör einheizen. "Die Besucher des Musikalischen Herbstes kommen aus Porz und der Region", berichten IG-Vorsitzender Markus Weinkoth, dessen Vertreter Mario Spieker sowie City-Center-Managerin Ute Femfert. Ihre Devise: "Wir wollen an die guten Erfahrungen aus den vergangenen Jahren anknüpfen." Allein die Vorjahrsveranstaltung besuchten rund 20.000 Gäste. An beiden Tagen wird eine Auswahl an Grill-Spezialitäten, Pommes, Crepes, Würstchen und Getränken geboten. Für die kleinen Besucher werden am Sonntag eine Hüpfburg, eine Rutsche und ein Kinderkarussell aufgebaut. Wie in den Vorjahren spielt sich alles rund um das Hermannsplätzchen und das City-Center ab. In Kooperation mit dem Bürgerverein Porz-Mitte wird an der Josef- und der Bahnhofstraße ein Flohmarkt stattfinden. Wer einen Stand anbieten möchte, kann sich bei der zweiten Vorsitzenden des Bürgervereins, Anita Mirche, unter Telefon 02203/ 293497 anmelden. Den Höhepunkt bildet der verkaufsoffene Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Die Geschäfte im City Center und etwa 30 weitere Läden in der Porzer Innenstadt haben hierzu geöffnet. Die Bandbreite reicht von Saturn und Modehäusern bis hin zum Fachhandel wie Juwelier-, Sport-, Fotografie-, Schuh-, Optik- und Hörakustikgeschäfte. Zum Verweilen laden Cafés und zum Stöbern eine Buchhandlung ein. Das große Parkhaus über dem Busbahnhof Porz Markt ist geöffnet, der Busbahnhof wird von unterschiedlichen Buslinien und der Stadtbahnlinie 7 angefahren. Der Bahn-Haltepunkt Porz (Rhein) ist 500 Meter entfernt und an Buslinien der KVB angeschlossen; der Flughafen Köln/Bonn und die ICE-Haltestelle Flughafen sind wenige Autominuten entfernt.