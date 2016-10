Sakrale Herbstgesänge

Rath-Heumar (tp). Es herrschte ein festliches Ambiente während des Herbstkonzerts in der evangelischen Versöhnungskirche, bei dem vier Chöre sakrale Gesänge zum Besten gaben.

Das Repertoire des Chors "Himmelstöchter" umfasste den Bereich Renaissance bis Pop, sowie Oper und Jazz bis hin zur Avantgarde. Da wunderte es nicht, dass die "Himmelstöchter" im Jahr 2010 den zweiten Platz im Bundescontest "German Acappella" und ein Jahr später das Silberdiplom beim internationalen A-Cappela-Wettbewerb in Graz ersingen konnten. Das Stimmkombinat wird von sechs Stimmakrobaten aus Köln gebildet. Seit 2005 haben sich die "Himmelstöchter" dem A-Cappella-Gesang verschrieben. Ob Jazz, Blues, Pop oder Schlager - kein Genre bleibt von dieser Kombo unerforscht. Als vielstimmiger A-Cappella-Chor ist Voglia Cantata in der Lage, vier- bis achtstimmig zu singen. Cantatas Repertoire reicht vom 16. bis ins frühe 20. Jahrhundert, wobei ihre Vorliebe der "Alten Musik" gilt. Der Rather Kirchenchor Laudamus unter der Leitung von Dagmar Wittinghofer hatte ein Heimspiel - er ist in der Versöhnungskirche zu Hause. Diese vier Chöre gestalteten das Herbstkonzert des Förderkreises für Musik "Laudamus Musicam", das zum fünften Mal stattfand. Die Herbstkonzerte stehen unter dem Motto "Denke nicht, der Herbst sei...".