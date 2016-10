Ortsgeschichte nähergebracht

Brück (tp). Unter dem Motto "Nachbarschaft" stand der sechste Lesespaziergang durch Brück. An verschiedenen Stationen las Radio-Moderatorin Daniela Tepper Texte aus den Büchern "Werkstatt für Ortsgeschichte Brück" und "Unser Brück" des Geschichts- und Heimatvereins vor.

Die Texte beschäftigten sich mit der Geschichte Brücks, beispielsweise mit der Historie der Olpener Straße. Der Spaziergang startete am Matthias-Claudius-Heim und verlief über das Herrenhaus der evangelischen Altenhilfe, den Hof an der Olpener Straße und die neue Feuerwehr (der ein Besuch abgestattet wurde) zum Straßenfest am Gräfenhof. Dort kehrten die rund 30 Teilnehmer zu einem gemütlichen Abschluss ein. Veranstaltet wird der Lesespaziergang vom Matthias-Claudius-Heim in Kooperation mit dem Familienbildungswerk Treffpunkt, der Kita St. Hubertus, dem SeniorenNetzwerk Brück und der Johanniskirche.