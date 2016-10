Refugium für Wildtiere

Köln (kg). Es ist früh am Morgen, die Sonnenstrahlen haben die offene Landschaft noch nicht erreicht. Am Rande des Waldes steht ein junges Reh und äßt, offensichtlich schmeckt ihm, was zwischen den Ginsterbüschen wächst. Manchmal blickt es auf, schaut und horcht.

Noch ist kein Jogger, Spaziergänger oder Radfahrer auf dem nahen ausgeschilderten Weg unterwegs. Der Eindruck entstand am Rande des weiträumigen Auslaufbereichs der Grünbrücken in Königsforst und Wahner Heide. Die Bauwerke über die Rösrather Straße (L 284) und die A 3 wurden Ende November 2013 eröffnet und werden rege genutzt: "Das ging relativ schnell", sagt Dr. Matthias Kaiser, Landschaftsökologe des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv). "Die Stellen für sämtliche Grünbrücken in Nordrhein-Westfalen werden ausgewählt, weil ein historisch tradierter Wildwechsel vorlag", erklärt er. "Die Tiere sind da sehr traditionell." 26.226 Mal wurden die sechs Wildkameras auf der Grünbrücke an der A3 ausgelöst, 12.733 Mal auf dem Bauwerk an der L284. Die Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum Dezember 2013 bis Juli 2016 und stammen von Dr. Ingrid Hucht-Ciorga. Die Lanuv-Wissenschaftlerin erläutert, dass Hirsche und Wildschweine zwischen Königsforst und Wahner Heide wechseln; Rehe, Füchse und Hasen hielten sich auf ihnen zum Beispiel tagsüber auf. "Die Tiere leben auf der Brücke. Sie äßen, spielen, säugen ihre Jungen und legen sich dort hin", sagt Huch-Ciorga. Das fast 80 Meter breite Bauwerk sei für das Wild kaum als solches erkennbar: "Das ist ein Stück Lebensraum für sie." Zur guten Resonanz erläutert die Biologin, dass das Wild bis zur Eröffnung der Grünbrücken nur bis an die Zäune gekommen sei. Die A 3 zähle zu einer Strecke, die in Mitteleuropa am höchsten mit Verkehr belastet ist. Dazu komme, dass die Region durch Autobahnen wie die A59 und die A4 stark beschnitten sei. "Für Tiere, die an Land gebunden sind, sind sie eine Barriere." Besonders Jungtiere drängten in neue Territorien, etwa junge Hirsche: "Die Tiere brauchen den genetischen Austausch", erklärt sie. Die eingleisige Regionalbahnverbindung zwischen den beiden Brücken störe nicht. Es sei keine Hauptverbindung, der Schienenverkehr sei nachts stark eingeschränkt und nachts seien die Wildaktivitäten hoch. Die Kameras sind deswegen entweder mit Blitz oder mit Infrarot ausgerüstet. Aber nicht nur Wild wechselt dort. Huch-Ciorga berichtet auch von Sprayern. Einmal kam ein Reiter vorbei, manchmal seien Familien mit Hund und Kleinkindern unterwegs. "Das ist nicht erwünscht und verboten", stellt sie klar. In der Wahner Heide ist es aufgrund der historischen Nutzung als Truppenübungsgelände untersagt, die Wege zu verlassen; zudem greift das Bundesnaturschutzgesetz und damit dessen Bußgeldkatalog. Je nach Verstoß sind Strafen im vierstelligen Bereich möglich. Für Wildtiere bilden die Bauwerke eine Hilfe, stark befahrene Verkehrswege zu überqueren. Zudem verbinden sie Lebensräume und bilden Rückzugsgebiete. Die Grünbrücke über die A3 wurde im Rahmen des Konjunkturpakets des Bundes finanziert, 2012 fertiggestellt und kostete 6,19 Millionen Euro. Die Brücke über die L284 kam auf 3,56 Millionen Euro und wurde durch die Stadt Köln mit Fördermitteln der EU ermöglicht. Sie wurde 2013 fertiggestellt.