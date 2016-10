Doch noch ein Kalender

Rodenkirchen (ks). Das kam einem doch irgendwie bekannt vor. "Ich mache keine Kalender mehr." Dieser schon legendäre Satz der Rodenkirchener Malerin Gerda Laufenberg machte natürlich auch bei der Vorstellung ihres neuesten Kalenders für das Jahr 2017 die Runde.

Sie selber nimmt das Ganze mit Humor: "Nach 19 Köln-Kalendern war das Thema durch, ich mache definitiv keinen Köln-Kalender mehr. Aber es gab noch ein faszinierendes Thema - Kölner Musikbands, das kann ich nicht übergehen." Da gab es nur ein Problem: "Wie viele Musikbands gibt es in Köln? 10, 20, 30?" Gerda Laufenberg musste eine Auswahl treffen. "Ich habe lange gebraucht." Der Kalender für 2017 mit dem Titel "Wenn mir Kölsche singe" zeigt elf Kölner Bands mit ihren typischen Eigenheiten. Auf dem Deckblatt wird mit dem Herrgott gesungen, was das Zeug hält. Dabei sind die Bläck Fööss, die Höhner, die Paveier, Kasalla, Funky Marys und und und. "Die Nummer 12 ist ein Gesangsverein Cäcilia Wolkenburg. Schließlich feiern die 2017 ihr 175-jähriges Jubiläum." Deshalb wurde das Werk auch nicht im Atelier in Rodenkirchen, sondern in der Wolkenburg vorgestellt - mit einem passenden Ständchen natürlich. Ein Dank ging ausdrücklich an die Black Föösss, da sie als Titel einen ihrer großen Hits verwenden durfte. Den neuen Kalender von Gerda Laufenberg gibt es ab sofort im Buchhandel, bei Köln-Tourist und in ihrem Atelier am Mühlenweg 3 in Rodenkirchen zu kaufen. Ob es im nächsten Jahr wieder einen gibt? Musikbands gibt es noch genug - die Künstlerin lacht. "Eine Idee hätte ich schon. Nee, ich mache keine Kalender mehr."