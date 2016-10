"Gezapfte" Ehrungen

Monika Wilke (v.l.), Manfred Giesen, Carmen Caglioti (mit Kindern), Martin Gehlen (mit Kindern) und Rolf Bahr "stießen" auf ein schönes Sürth an.

Sürth (sb). Seit einiger Zeit kümmern sich Carmen Caglioti und ihre Familie um die zwei Baumscheiben vor ihrem Haus in der Johann-Reintgen-Straße in Sürth. Sie pflanzen und pflegen in Eigeninitiative und auf eigene Kosten.

Das wollte der Bürgerverein "für sürth" anerkennen und brachte der jungen Mutter eine Urkunde und ein kleines Pittermännchen Kölsch vorbei. In derselben Form "geehrt" wurden Martin Gehlen und seine Familie. Sie verschönerten die Fläche um einen Spielplatzzaun auf der Peter-Koep-Straße mit Blumen. "Wir wollen uneigennütziges Handel im Kleinen, das der Verschönerung des Ortes dient und die Allgemeinheit erfreut, damit anerkennen", erklärten Rolf Bahr, Monika Wilke und Manfred Giesen vom Verein. Caglioti und Gehlen freuten sich über die Auszeichnung und stießen spontan mit vorbeikommenden Nachbarn an. "Wir hoffen auf Nachahmer", sagten sie.