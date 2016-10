Sparkasse schließt

Meschenich (sb). "Ich bin sehr enttäuscht. Da soll auf der einen Seite Meschenich mit Geld und Förderprogrammen gefestigt werden, es werden neue Wohngebiete gebaut, aber auf der anderen Seite wird wichtige Infrastruktur stillgelegt. Das passt nicht ins Konzept", schimpfte Karl-Heinz Daniel (FDP).

Der Lokalpolitiker ärgert sich, dass eine Mehrheit der Ratsmitglieder Ende September die angekündigte Schließung der Sparkassen-Filiale in Meschenich akzeptierte. Den Beschluss der Bezirksvertretung Rodenkirchen vom Juli, diese Filiale zu erhalten, unterstützten im Rat die FDP-Fraktion, Piraten, Freie Wähler, Pro Köln, Deine Freunde und Die Linken. Im Sommer hatte die angekündigte Schließung von 15 Filialen der Sparkasse KölnBonn - darunter drei im Kölner Süden - für Unmut gesorgt. Die Lokalpolitiker hatten in ihre Juli-Sitzung Vertreter des Geldinstitutes geladen, die ihre Pläne erläutern sollten. Die Erklärungen - weggebrochene Gewinne und sinkende Kundenfrequenz verlangten eine Umstrukturierung - überzeugten die meisten Bezirksvertreter nicht. In einem gemeinsamen Antrag von SPD, Grünen und FDP forderten sie, die Schließung der Filiale in Meschenich zu überprüfen. Die beiden anderen betroffenen Filialen im Stadtbezirk liegen in Godorf und Raderthal. Der Antrag wurde mehrheitlich gegen vier Stimmen der CDU und bei zwei Enthaltungen der CDU und von Torsten Ilg (Freie Wähler Köln) angenommen. Während die CDU-Vertreter der Argumentation der Sparkasse KölnBonn folgten, ging Ilg der Antrag nicht weit genug, er sprach sich für den Erhalt aller drei Filialen aus. Im Finanzausschuss des Rates fand der Beschluss der Bezirksvertretung nur die Unterstützung der FPD-Fraktion und fiel durch, wenige Tage später wurde er im Rat abgelehnt. "Ich verstehe nicht, warum auch gerade die SPD so wenig Einfluss auf ihre Vertreter im Rat nehmen konnte, um dieses Votum zu verhindern", kritisierte Daniel. SPD-Fraktionsvorsitzender Jörg Klusemann kritisierte die Ratsentscheidung ebenfalls. "Besonders die Schließung der Filialen in Meschenich und Godorf sehen wir als sozialunverträglich. Beide Stadtteile liegen am äußersten Stadtrand. Die geschäftliche Infrastruktur wird durch die Filialschließungen deutlich geschwächt, was sich eindeutig negativ auf die Sozialstruktur auswirkt", sagte er. "Ich bringe das nicht in Einklang mit dem öffentlichen Auftrag der Sparkasse KölnBonn", kommentierte Ilg. Er sei entsetzt, dass man ausgerechnet bei den Kunden den Sparhammer anwende, sagte er. Sehr bedauerlich fand Manfred Giesen (Grüne) die Entscheidung. "Wir fänden es sehr sinnvoll, die Filiale zu erhalten. Aber es wundert mich nicht, es ist immer schwierig, in privatwirtschaftliche Geschäftspolitik einzugreifen", meinte er. "Ich bin sehr enttäuscht. Wir brauchen die Filiale in Meschenich", sagte Berthold Bronisz (Linke). Das Geldinstitut will im Herbst dieses Jahres mit dem Abbau der Standorte beginnen, Ende 2017 soll die Umstrukturierung abgeschlossen sein.