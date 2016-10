Ehrung für einen "echten Immi"

Lindenthal (off). An den Träger eines großen Namens erinnert ein junges Straßenschild im Schatten der Universität zu Köln. Die Lindenthaler Bezirksbürgermeisterin Helga Blömer-Frerker enthüllte das neue Schild des Bruno-Kisch-Wegs.

Der international anerkannte Kardiologe war am 28. August 1890 in Prag als ein "kleiner" Cousin des etwas berühmteren Egon Erwin Kisch, der als Journalist auch unter dem Titel "Der rasende Reporter" bekannt ist, geboren worden. Bruno Kisch, ein aktives Mitglied der jüdischen Gemeinde in Köln, ging im Jahr 1938 nach New York in die Emigration. Am 12. August verstarb er in Bad Nauheim. Begraben liegt er in Jerusalem. Bereits 2014 hatte die Bezirksvertretung Lindenthal die Benennung des Bruno-Kisch-Wegs beschlossen. Helga Blömer-Freker erklärte: "Das Schicksal von Professor Bruno Kisch soll in das kollektive Gedächtnis, zumindest der Kölnerinnen und Kölner, übergehen." Nun verläuft der Fußgängerweg von der Bus-Haltestelle "Wiso-Fakultät" an der Bachemer Straße über die Wiesen entlang der Rückseite des Hauptgebäudes der Universität zu Köln. Dort gilt Bruno Kisch als Begründer der Biochemie. Der Mediziner und Naturwissenschaftler habilitierte als aktiver Sanitätsoffizier im Jahr 1918 in Köln. Bereits 1922 wurde er außerordentlicher Professor. Als Privatmann sammelte Bruno Kisch Kunst, schrieb Gedichte und organisierte Ausstellungen zur jüdischer Kunst. Im Dritten Reich verlor Kisch nach dem Entzug der Lehrerlaubnis im Jahr 1934 und dem folgenden Verbot seiner kardiologischen Praxis jegliche Lebensgrundlage. Bruno Kisch engagierte sich stark in der jüdischen Gemeinde und half auch jungen Juden, sich auf dem Weg aus dem nationalsozialistischen Deutschland ins Exil mit entsprechenden Bildungsangeboten vorzubereiten. Professor Horst Matzerath, ehemaliger Direktor des NS-Dokumentationszentrums, war zur Vorbereitung einer Ausstellung über das jüdische Leben in Köln im Jahr 1988 erstmals auf Bruno Kisch aufmerksam geworden. Er sieht in Kisch einen "Versöhner und Mahner": "Kisch hat seinen Frieden mit Deutschland gemacht." Auch in den USA organisierte Kisch noch Ausstellungen zur deutschen Kultur, wie 1949 über Goethe als Naturwissenschaftler. Bei seinem ersten Nachkriegsbesuch 1952 in Köln sei Kisch erschüttert über die Zerstörungen der trotz allem geliebten Stadt gewesen. Michael Rado aus dem Vorstand der Synagogen-Gemeinde Köln freute sich über die Ehrung für den "echten Immi", der aktiv in Beruf, Gesellschaft und Gemeinde wirkte. Kisch bedeute im Ungarischen eigentlich "klein". Über Bruno Kisch sagte Rado: "Er war ein großer Mann. Und es gebührt ihm alle Ehre."