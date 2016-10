Kibaz-Rabatz mit der Sülzbande

Sülz (red). Der Weltkindertag geht weiter: Unter dem Motto "Kindern ein Zuhause geben", und im Rahmen der interkulturellen Woche, bot der Wu Wang Judo Club einen Bewegungs-Parcours für Kindergartenkinder an.

Das Angebot fand in den Räumen der Kindertagesstätte "Sülzbande" statt und wurde vom Landessportbund Nordrhein-Westfalen gefördert. 50 Kinder haben die vielfältigen Stationen besucht, bei denen es nicht nur um Bewegung und Sportlichkeit ging. Auch im Angebot waren Spiele zum Riechen, Fühlen und Wahrnehmen. Am Ende des Parcours erhielt jedes Kind eine Urkunde des Kinderbewegungsabzeichens Kibaz. Ziel des Angebotes ist es, Kinder in jungen Jahren für Bewegung, Spiel und Sport zu begeistern. Der Kibaz-Bewegungsparcours ist seit seiner Einführung vor zwei Jahren eine echte Erfolgsstory. So haben bis Mitte 2016 bereits rund 30.000 Kinder in über 500 Veranstaltungen das Kibaz gemacht. Unterstützt wird das Kibaz NRW von der Sky Stiftung und von Jonas Reckermann, dem Beachvolleyball-Olympiasieger von London 2012.

Annähernd 125 Sportvereine, Bünde und Verbände in NRW werden in diesem Jahr verschiedene Veranstaltungen zum Kinderbewegungsabzeichen NRW (Kibaz) durchführen.