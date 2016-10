Brücke zwischen Kulturen

Lindenthal (ste). "artbridge", die interkulturelle Gruppenausstellung findet bereits zum elften Mal in der Kunsthalle im Bezirksrathaus Lindenthal statt. 15 Künstler stellen ihre Werke dort unter dem Titel "Stimme der Farben - Renklerin Sesi - Sound of Colors" bis zum 16. Oktober aus.

Unter den außergewöhnlichen und sehr unterschiedlichen Kunstwerken sind sowohl Gemälde als auch Skulpturen und Plastiken sowie Collagen und Installationen. Die Urheber kommen mehrheitlich aus Deutschland und der Türkei, aber auch eine syrische Künstlerin ist in diesem Jahr dabei, Rima Mardam Bey. Micaela Petermann-Pagener zeigt interessante Werke mit zum Teil eingearbeiteten Puppen, Bernd Müller steuert aussagekräftige Bronzeskulpturen bei und Asuman Efecan Gemälde. Weitere Künstler sind Elif Onaran, Ingeborg Thistle, ?smail Beydili, Adem Yavuz, Funda Tarakç?o?lu, Marion Wenige, ?smail Beydili, Martina Spiller, P?nar Akarsu T?nç und Volkmar Petermann. Einige Künstler waren zur Ausstellungseröffnung gekommen, ein großer Teil der türkischen Künstler konnte jedoch nicht aus der Türkei anreisen. Kuratorin ist Nuray Turan, die auch selbst an der Ausstellung als Künstlerin teilnimmt. "Wir möchten mit der Stimme der Farben ein Zeichen für Frieden, Freiheit und Freundschaft setzen", so Turay. "Der Titel der Ausstellung spiegelt auch die Vielfalt der teilnehmenden Künstler wieder." Bei der Vernissage begrüßte die Bezirksbürgermeisterin Helga Blömer-Frerker die zahlreichen Gäste. "Um Ressentiments zu zerstreuen, muss man sich mit der anderen Kultur auseinandersetzen", so Blömer-Freker. Auch der Generalkonsul der Republik Türkei, Hüseyin Emre Engin, betonte in seiner Eröffnungsrede die universelle Sprache der Kunst und freute sich, dass mit der Ausstellung eine "wertvolle und starke Brücke" zwischen der türkischen und deutschen Kultur geschlagen werden konnte. Die Direktorin des Frauenmuseums Bonn Marianne Pitzen, die ebenfalls als Künstlerin mit ausstellt, führte in die Ausstellung ein. Ihr Werk "Die Schulklasse" ist wohl das auffälligste der Ausstellung. Als lebensgroße Papier-Figuren ließ sie die junge Angela Merkel unter anderem neben Condoleezza Rice und Hilary Clinton Platz nehmen. Ein Stuhl war noch frei, für eine "noch unbekannte Politikerin". Die Ausstellung ist noch bis zum 16. Oktober jeweils dienstags und freitags zwischen 15 Uhr 18 Uhr sowie sonntags zwischen 11 und 17 Uhr und nach Vereinbarung geöffnet. Am 15. und 16. Oktober wird von 11 bis 18 Uhr ein Kunstmarkt mit "art bridge"-Künstlern der vergangenen Jahre und der aktuellen Ausstellung stattfinden, auf dem es verstärkt kleine preiswerte Kunst zu kaufen gibt.