Für eine "plastikfreie Zone"

Widdersdorf (red). Einkaufen ohne Plastik ist möglich: Die 6b der Ernst Simons Realschule führte in einem Supermarkt in Widdersdorf ein Projekt zum Thema "Plastikfreie Zone" durch. Die Schüler beschäftigten sich im Vorfeld mit der Herstellung von Plastiktüten und sammelten über 200 Plastiktüten.

Diese gaben sie an ihrem Aktionstag gegen eine kleine Spende an die Kunden des Supermarktes weiter. Zusätzlich hatte die Klasse aus Stoffresten Taschen genäht, die sie ebenfalls an die Kunden verteilten. Auf das Thema aufmerksam wurden die Schüler durch einen Beitrag in der Sendung mit der Maus. Der Film zeigte, dass in einem Hochhaus mit einhundert Wohnungen 1.130 Tüten gesammelt werden konnten und in Deutschland Milliarden von Plastiktüten jährlich verwendet werden. Würde man sie stapeln, wäre der Berg 30 Mal größer als der Mount Everest. Dass die Kunden hierzulande recht umweltbewusst sind, lässt sich daran erkennen, dass die selbstgenähten Taschen nach knapp zwei Stunden alle vergeben waren. "Plastiktüten werden aus Kunststoffgranulat hergestellt. Kunststoffgranutale werden aus Naphta gemacht, aber für Naphta braucht man Erdöl. Erdöl wird auch für Benzin oder für Ölheizungen verwendet. Man sollte mit Erdöl sparsam umgehen, da Erdöl ein begrenzter Rohstoff ist", so die Ergebnisse der Schüler. Und warben für einen umweltbewussten Umgang mit Plastik. So erklärten die Schüler deshalb gerne, wie man für ein leckeres Mittagessen möglichst plastikfrei einkaufen kann. Ferner hat eine zweite Gruppe im Markt Produkte selber eingekauft: einmal mit und einmal mit möglichst wenig Plastikverpackung. Das Ergebnis wurde noch vor Ort an einem Stand gegenübergestellt und präsentiert. Zusätzlich hatten die Schüler vor den Kassen kleine Kisten aufgestellt, aus denen sich die Kunden kostenlos gebrauchte Plastiktüten mitnehmen konnten. Auf diese Weise wurden auch ein paar Tüten der Wiederverwertung zugeführt. Die Flyer wurden so reichlich an die Kunden verteilt, dass zweimal Nachschub kopiert werden musste. So fanden die Lehrer schließlich nur lobende Worte für ihre Schützlinge "Die Schüler haben einen engagierten Beitrag für den Umweltschutz geleistet und nebenbei tolle Rückmeldungen von den Kunden und sogar einige Spenden für ihre Klassenkasse erhalten."