Brings bringen ihre Oma mit

Köln (bn). Wer sich schon einmal gefragt haben sollte, was der Besuch von US-Präsident John F. Kennedy in Köln 1963, das Auftauchen des Beluga-Wals 1966 im Rhein und Günter Schabowski, der 1989 die Mauer auf einer Pressekonferenz niederstammelte, gemeinsam haben, findet die richtige Antwort auf der "Brings Weihnachtsshow".

"Oma Brings", so wurde nun im Proberaum der Band gemunkelt, hatte wohl immer ihre Finger im Spiel. Am 9. und 10. Dezember präsentieren Brings nach Weihnachten in der Hölle und "Liedern ohne Lametta" am 9. und 10. Dezember mit "Omma in Love" ihre Sicht der Historie. Denn Omma war überall dabei. Für die Mischung aus Konzert und Theaterstück haben sich Brings auch in diesem Jahr Verstärkung auf die Bühne geholt. Querbeat und der "Kölsche Schutzmann" Jupp Menth sind in der Lanxess Arena mit dabei. Ticktes gibt es im Ticketshop der Arena und an allen gängigen Vorverkaufsstellen.