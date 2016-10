Gitarrenspiel und Trommelperfomance

Niehl (cd). Bereits kurz nach Ende der Familienmesse füllte sich der Vorplatz von St. Katharina mit Leben, denn die Katholische Gemeinde St. Katharina und St. Clemens Köln-Niehl hatte zu ihrem diesjährigen Sommerfest eingeladen.

Grillstand, Cafeteria und Schankwagen standen bereit, um die Gäste mit Grillgut, Kuchen und Getränken zu versorgen. Neben zahlreichen ehrenamtlichen Gemeindemitgliedern, beteiligten sich an dem Fest auch der Niehler Pfadfinderstamm Troja-Toskana, in dessen Zelt über dem Feuer Stockbrot gebacken werden konnte, und die Bücherei der Gemeinde, die alte Bücher verkaufte und Vorlesestunden anbot. Besonders umfangreich war in diesem Jahr das Bühnenprogramm, nicht zuletzt dank der Beteiligung zahlreicher Bewohner der beiden Niehler Flüchtlingsunterkünfte. So trat etwa die Gitarrenlehrerin Ruth Merheim mit sechs Flüchtlingen auf, denen sie seit ihrer Ankunft in Niehl Unterricht gegeben hatte. Gemeinsam spielten sie eine Reihe von Liedern aus der Heimat der Musiker, etwa aus dem Irak. Als Abschluss des Tages trat dann die "Refugee Band" auf, die sich in Niehl zusammengetan hatte - sogar mit prominenter Unterstützung, denn "Kasalla"-Schlagzeuger Nils Plum probt regelmäßig mit der Band. Beim Auftritt fehlte er jedoch leider wegen anderer Verpflichtungen. Daneben waren vor allem die Grundschulen und Kindergärten Niehls auf der Bühne vertreten: So sangen die Kinder der Kita St. Christophorus unter der Leitung von Kristina Bell, ebenso der Schulchor der Grundschule Halfengasse. Acht Kinder der GGS Nesselrodestraße führten außerdem unter Anleitung von Nick Reinhartz von der Musikhochschule Köln eine Trommel-Performance auf.