Innenstadt (sb). Nebelschwaden ziehen über die Aufführungsfläche, mal rot, mal gelb, mal blau angeleuchtet. Die Darsteller liegen am Boden im Kreis, mit dem Kopf zur Mitte. Sie sind schwarz angezogen und philosophieren über das Leben.

Einer will die anderen für seine sozialistische Überzeugung gewinnen, eine andere spricht vom Frieden, sie kichern zwischendurch und wollen sich zunächst noch mal einen Joint bauen, bevor sie irgendetwas - was auch immer - in Angriff nehmen. Das ist die Phase des jungen Erwachsenen Bruno. Bruno ist die Hauptfigur in dem Stück "Sind wir nicht alle ein bisschen Bruno?", das die Theater-AG der Königin-Luise-Schule Anfang September aufführte. Neun Oberstufenschüler stellten episodisch das innere und äußere Leben der Hauptfigur im Pädagogischen Zentrum ihrer Schule dar. Unterstützt wurden sie dabei vom Technik Team der Schule. Grundlage der Aufführung ist das Stück des Autors Martin Heckmann "Kommt ein Mann zur Welt". Bruno hält sich eine Zeitlang für etwas Besonders, doch ist er viel mehr ein durchschnittlicher Mensch, mit durchschnittlichen Sorgen und Nöten, dem manchmal Gutes widerfährt und manchmal Schlechtes, der wächst, sich verliebt und Dinge ausprobiert, der lacht, weint, staunt, fragt, denkt, liebt, hasst. Hineingeworfen in die Welt, stellt sein Leben den Versuch des einsamen Helden dar, ein Held zu sein, in einer Welt voller einsamer Helden, die Helden sein wollen. "Die Identifikationsmöglichkeit der Oberstufenschüler mit dem revolutionären Aufbruchsgeist der Figuren war unter anderem ein Auswahlkriterium für den Stoff", schilderte Lehrerin Janine Engel, die mit ihrem Kollegen Sandro Knop die Theater-AG betreut. Schon seit letztem Schuljahr arbeiteten die Schüler an dem Bruno-Stoff. Die Rolle der Hauptfigur war mehrfach vergeben. "Da wir von Beginn an ohne feste Rollenzuweisungen arbeiteten, waren am Ende alle ein bisschen Bruno. So entstand auch der Titel. "Sind wir nicht alle ein bisschen Bruno?", berichtete Engel. Die Jugendlichen spielten sehr engagiert und überzeugten mit ihrer Textsicherheit und brachten sicher den einen oder anderen Zuschauer zum Nachdenken über das eigene Leben.