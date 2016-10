Lobby älterer Menschen

Köln (kg). Mehr als 100 Kölner kandidieren als ehrenamtliche Seniorenvertreter in den neun Stadtbezirken. Die Wahlunterlagen gingen Ende September an rund 240.000 Bürger der Stadt.

Die ab 60-Jährigen können an der als reine Briefwahl ausgerichteten Wahl teilnehmen und entscheiden, welche Seniorenvertreter ihre Interessen in Gesellschaft und Politik vertreten. Besonders Oberbürgermeisterin Henriette Reker, der Kabarettist Fatih Cevikkollu, der Liedermacher Ludwig Sebus und die Schauspielerin Lotti Krekel rufen dazu auf, an der Wahl teilzunehmen. Die Beteiligung in 2011 (die Wahl findet alle fünf Jahre statt) lag bei knapp 28 Prozent. Die Wahl der Seniorenvertreter ist eine Personenwahl, die Gewählten sind praktisch die Lobby der älteren Menschen in der Stadt. Gute Beleuchtung, eine saubere Stadt, Barrierefreiheit und Mobilität sind einige wichtige Themen. Es werden auch Projekte mit Sicherheitsaspekten, zum Beispiel mit der Polizei entwickelt. Oberbürgermeisterin Henriette Reker betont, dass die Seniorenvertretung überparteilich und überkonfessionell tätig ist. "Wir brauchen das Expertenwissen der älteren Menschen, um diese Stadt zu gestalten", sagt sie. So läuft die Wahl: In jedem der neun Stadtbezirke stellen sich mehrere Kandidaten zur Wahl. Einige bewerben sich erstmals, andere zum wiederholten Mal. In der Postsendung der Stadt stecken ein weißer Stimmzettel, die Kandidatenprofile des Stadtbezirks und ein Wahlschein, sowie ein blauer und ein roter Umschlag. Auf dem Stimmzettel soll mindestens ein Kandidat, dürfen aber höchstens fünf angekreuzt werden. Der ausgefüllte Stimmzettel kommt als einziger in den blauen Umschlag. Nachdem er verschlossen wurde, kommt er in den roten Umschlag. Dort findet ebenfalls der mit Ort und Datum unterschriebene Wahlschein seinen Platz. Der verschlossene rote Umschlag sollte frühzeitig versendet werden und muss bis spätestens 22. Oktober (16 Uhr) das Kalk-Karree am Ottmar-Pohl-Platz erreichen. Porto muss nicht bezahlt werden. Auf der Seite www.wahlen.koeln sind weitere Infos. Dort kann ein leicht verständlicher Erklärfilm zur Wahl angeschaut werden. Zudem gibt es im Internet und in Papierform Flyer in acht verschiedenen Sprachen.