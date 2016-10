Domausblick inklusive

Deutz (kg). Die Pläne der Cobe Architekten aus Kopenhagen zur Neugestaltung des Deutzer Hafens haben gewonnen. Das verkündete Oberbürgermeisterin Henriette Reker vor zahlreichen Gästen in der Essigfabrik.

Die Entwürfe der dänischen Architekten vermitteln ein durchmischtes Quartier mit modernen und vintagen Elementen, in der die Natur nicht zurückgedrängt wird, sondern eigene Plätze erobert. Die Bebauung erscheint weder verdichtet noch zu hoch. Hafendetails wie Kräne werden hervorgehoben. Besonders schön wirkt eine begehbare Holzplattform am Ende des Hafens inklusive einer Art Freibad - alles oberhalb des Beckens, das von einer Fußgängerbrücke und von einem Bauwerk für Fahrzeuge überspannt wird. Der Ausblick der Architekten ist Zukunft und Retro zugleich. Für die Menschen kann es ein lebenswertes Viertel am Fluss werden. "Mit Cobe hat ein international renommiertes Büro gewonnen", sagte Baudezernent Franz-Josef Höing. "Cobe baut den Nordhafen von Kopenhagen um und kennt sich mit Bauen am Wasser aus." Höing gehörte dem Begleitgremium, das aus 27 Mitgliedern aus Verwaltung, moderne stadt, Politik und externen Experten bestandn, an. Zu ihnen gehörte auch Michael Frenzel. "Cobe hat eine unglaublich gute Lösung für ein geschlossenes Quartier aus Wohnen, Arbeiten und Kultur gefunden", lobte der SPD-Ratsherr. "Mir gefallen besonders die Freiräume auf der nördlichen Mole." Die Entwürfe der Dänen müssen nun städtebaulich weiterentwickelt werden und "brauchen ein bisschen Zeit", sagte Stadtplaner Höing. "Zusammen mit der modernen stadt gehen wir jetzt ganz vielen Arbeiten nach." Unter anderem müsse die Ellmühle, die unter Denkmalschutz stehe, weiter entwickelt werden. Teamleiterin Lena Zlonicky vom Stadtplanungsamt erklärte, man sei mit den einzelnen Nutzern des Deutzer Hafens im Gespräch. Die Abschlusspräsentation sei die Grundlage für die weitere Bearbeitung. "Den Bauleitplan werden wir nächstes Jahr beginnen. Wir sind ganz am Anfang des Verfahrens." Die Häuser werden später auf 47,20 Meter über Normal Null errichtet. "Das ist etwa 25 Zentimeter höher als HQ 200", sagte Andreas Blank von der Wiesbadener Ingenieurgemeinschaft für Wasserbau und Wasserwirtschaft. HQ 200 entspreche dem 11,90 Meter hohem Schutz der Mauern an der Siegburger Straße. Man baue in ein gesetzliches Überflutungsgebiet. Bis zur Höhe eines 200-jährigen Hochwassers müssten Häuser und Infrastruktur funktionieren, erklärte Blank.