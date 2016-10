Porz-Fotos gesucht

Porz (sf). Mit großer Vorfreude blicken Helmut Engeln (48), Hans Brückner (53) und Melanie Henn (23) der kommenden Session entgegen: Die drei Mitglieder der KG Urbacher Räuber werden als Porzer Dreigestirn knapp zwei Monate lang durch die Säle ziehen und jecken Frohsinn verbreiten.

"Das sollen die schönsten sechs Wochen unseres Lebens werden", sagt der designierte Bauer Hans Brückner. Schon lange habe er davon geträumt, einmal Bauer im Dreigestirn zu sein. Für die Session hat er sich, ebenso wie der designierte Prinz Helmut I. und die designierte Jungfrau Melanie, vom Arbeitgeber freistellen lassen, beziehungsweise seinen gesamten Jahresurlaub in diesen Zeitraum gelegt. Helmut Engeln gibt zu, ganz im Innern schon immer Prinz gewesen zu sein. Sein Sohn war 2007 Kinderprinz, die Tochter vor sechs Jahren im Kinderdreigestirn. Auch Melanie Henn kann den Sessionsbeginn kaum abwarten: "Ich bin mit Karneval groß geworden. Das ist ein Kindheitstraum, der da in Erfüllung geht", sagt die designierte Jungfrau. Für die kommende Session wünschen sich alle drei, einen Karneval mit vielen Freunden zu feiern und dass alle Porzer Jecken einfach "Spaß an d'r Freud haben": "Wir möchten uns auf das Besinnen, was Karneval heißt: Zusammenfeiern und Spaß haben. Wir möchten den Jugendlichen nahe bringen, dass Karneval eine Tradition ist und nicht nur Alkohol trinken bedeutet", betont Engeln. Wenn das Trifolium durch die Säle zieht, wird es für einen guten Zweck unterwegs sein und dabei mit dem Haus des Waldes eine Herzensangelegenheit unterstützen: "Hier wird Wald erlebbar gemacht. Die Kinder lernen hier, dass der Wald schützenswert ist", erklärt Engeln die Motivation, die Einrichtung auf Gut Leidenhausen zu unterstützen. Zudem besteht schon lange eine Verbindung zwischen den Räubern und dem Haus des Waldes: Die Namensgeberin der Kinder- und Jugendtanzgruppe Ronja's Räuberhorde ist die auf Gut Leidenhausen lebende Eule Ronja. Zur Unterstützung der Waldschule hat das designierte Dreigestirn ein ganz besonderes Kalender-Projekt ins Leben gerufen: Porzer Bürger sind aufgerufen, ihre schönsten Porz-Fotos einzureichen. Eine Jury wird die zehn besten Bilder auswählen, die mit Nennung des Fotografen den Porz-Kalender 2017 zieren werden. Fotos können ab sofort hochauflösend - bevorzugt im Querformat - mit dem Betreff "Fotokalender" per Mail an info@porzer-dreigestirn2017.de geschickt werden. Unter allen Einsendungen werden zwei Karten für die Proklamation des Porzer Dreigestirns inklusive einer Übernachtung verlost. Der Kalender wird für eine Spende ab fünf Euro erhältlich sein und soll am 11. im 11. pünktlich zum Sessionsbeginn erscheinen. Der gesamte Erlös aus dem Verkauf des Kalenders kommt dem Haus des Waldes zugute. "Wir sind sehr dankbar. Als Verein ist es immer schwierig, Spenden zu bekommen", freut sich Frank Küchenhoff, Leiter der Waldschule. Einen möglichen Verwendungszweck hat er auch schon gefunden: Im Haus des Waldes steht eine Sanierung an, im Zuge derer ein zweites Klassenzimmer für die Waldschule entstehen soll. Diese ist bei Schulklassen ein äußerst beliebtes Ausflugsziel, im vergangenen Jahr haben 266 Schulen an Kursen der Waldschule teilgenommen.