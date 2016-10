Mit Musik die eigene Stimme wiederfinden

Mülheim (fs). Die musikalische Besetzung war ebenso international wie das Publikum. Die MüTZe hatte zu einem Benefizkonzert für Flüchtlinge geladen. Für etwa 50 Neuankömmlinge war der Eintritt frei. Der Rest der der etwa 100 Zuschauer konnte gegen einen Obolus das zweiteilige Konzert besuchen.

Die Einnahmen kamen dem Bereich Migration und Internationale Frauenarbeit in der MüTZe zugute. "Die meisten Menschen haben eine beschwerliche und lange Flucht hinter sich gebracht", sagte Parvin Ebrahimzadeh, die selbst Mitte der achtziger Jahre aus dem Iran nach Deutschland geflohen ist. Heute leitet sie den Bereich Migration und Internationale Frauenarbeit in der MüTZe. Dabei ist sie besonders auf die Betreuung von Frauen spezialisiert. Aufgrund ihrer Sprachkenntnisse ist sie Ansprechpartnerin für Frauen aus dem gesamten Bundesland. Ihre momentane Aufmerksamkeit gilt besonders afghanischen Frauen. Der Entscheidung zur Flucht gingen oft jahrelange schwierige Lebensumstände voraus, wusste Parvin Ebrahimzadeh. Oft dauere die Flucht über ein Jahr und ginge über verschiedene Stationen. "Manches Erlebnis auf dem Weg hierher ist traumatisch", ergänzte Peter Oberem aus dem Kulturbereich der MüTZe. Hier angekommen, gehe es darum, den Neuankömmlingen einen Weg durch den Ämterdschungel zu ermöglichen. "Die oft gravierenden Unterschiede in den Rechtssystemen zu bewältigen, ist nicht einfach", sagte Parvin Ebrahimzadeh, die bei Wohn- und Familienproblemen berät, für psychosoziale Betreuung und Sprachkurse sorgt.

"Musik ist ein gutes Mittel, um die eigene Stimme wieder wahrzunehmen, wenn man gezwungen ist von einem Land in ein anderes, von einer Kultur in eine andere zu wechseln", sagte Peter Oberem in seiner Begrüßung. Zwei Sets wurden dem Publikum dargeboten. Die Gruppe Jadugar präsentierte sphärische, freie Klänge, die für Konzentration und meditative Stimmung sorgten. Der zweite Teil wurde dank des griechischen Gitarristen Ptolemaius Armaos und Syavash Rastani an den Perkussionsinstrumenten Daf und Tombak zu einer lebhaften Performance. Syavash Rastani spielte in beiden Formationen mit und hatte den Abend in Zusammenarbeit mit der MüTZe organisiert. "Diesen Menschen kann man gar nicht genug helfen", meinte der dreißigjährige Musiker, der sich sichtlich über den Erfolg des Abends freute.