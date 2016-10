Die Tradition lebt weiter

Mitglieder der IG Hornpott freuten sich über die neue Bank am Rand der Siedlung.

Dünnwald (fs). "Die Tradition steht heute im Vordergrund", sagte Lutz Nietgen. Der Vorsitzende der IG Hornpott spielte damit auf die Historie der Umgebung an.

Der Hornpott ist die älteste historische Arbeitersiedlung in Nordrhein-Westfalen, eine circa 150-köpfige Gemeinde im Grenzgebiet zwischen Dünnwald und Leverkusen-Schlebusch. Die IG Hornpott ist eine Nachbarschaftsgemeinschaft, die dort seit 50 Jahren Brauchtum und Tradition pflegt. Einer der Höhepunkte ist die Kirmes, die auch dieses Jahr wieder viele Besucher anzog. Der idyllische, zwischen Wald, Feldern und alten Fachwerkhäusern, gelegene Platz "Am Kunstfeld" war Ort für ein zweitägiges Fest zwischen Traditionspflege und ausgelassener Feier. Eröffnet wurde das Fest mit der feierlichen Einweihung der von der IG gespendeten Holzbank, die Spaziergänger zwischen Siedlung und Naturschutzgebiet zukünftig zum Verweilen einladen wird. Geschnitzt wurde die Sitzgelegenheit von Forstwirtschaftsmeister Meinolf Zavelberg: angeschlossen ist ein schöner geschnitzter Hornpott, das Wahrzeichen der IG. Danach animierte die Kölner Band "Buddy Luv" die Besucher zu einer Open Air Tanz Party, die bis in den späten Abend dauerte. Der zweite Tag wurde mit einem ökumenischen Gottesdienst eingeleitet, dem ein zünftiger Frühschoppen folgte. Groß und Klein amüsierten sich dann prächtig bei unterhaltsamen Wettbewerben. Beim Schürreskarrenrennen, Kappesrollen (nur für die Damen) und Baumstammsägen ging es ehrgeizig, aber immer heiter zur Sache. Musikalisch unterstützt wurde der Tag von Otto&Co. Eine weitere Attraktion war eine Tombola mit Preisen, die von lokalen Unternehmen gestiftet worden waren. "Das eingenommene Geld bleibt aber im Dorf - wir finanzieren damit unseren Karnevalswagen", freute sich Lutz Nietgen.