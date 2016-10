Mehr Sicherheit für Freizeitradler

Köln (pas). An der Promenade im Rheinpark trafen sich zahlreiche Radfahrer. In Höhe des großen Spielplatzes unweit des Tanzbrunnens folgten sie der Einladung der Stadt, ihre Drahtesel kostenlos technisch überprüfen zu lassen.

"Wir beten diesen Service seit 2011 im Auftrag der Stadt an", sagt Bernhard Wunsch von der "Zweiradwerkstatt 180º", der gerade das Gefährt eines Jungen überprüft. Er und sein Team führen auch kleinere Arbeiten aus. "Wir pumpen schon mal Luft auf oder ziehen eine Schraube fest." Für handfeste Reparaturen müssen die Radfahrer in die Werkstatt kommen. Michaela Neumann vom Amt für Straßen und Verkehrstechnik betreut die Aktion: "Wir machen zwei Mal im Jahr solche Veranstaltungen, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen." Der Fahrradcheck wurde vom Arbeitskreis "Sicherheit im Straßenverkehr" initiiert, der von der Polizei und dem Amt für Straßen und Verkehrstechnik gegründet wurde. Ihm gehören Vertreter der Polizei, der Seniorenvertretung, der Verkehrsbetriebe und mehrerer Ämter der Verwaltung an.