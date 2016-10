Viele Freundschaften sind entstanden

Porz (sf). Mit einer Gala im Rathaussaal feierte der Partnerschaftsverein Porz sein 40-jähriges Bestehen. Anlässlich dieses Jubiläums hatte Bezirksbürgermeister Henk van Benthem wenige Stunden zuvor ins Turmzimmer des Rathauses eingeladen, wo sich Vertreter der englischen Partnerstadt Dunstable sowie Vertreter der französischen Partnerstadt Hazebrouck ins Gästebuch des Stadtbezirks eintrugen. Gemeinsam mit Mitgliedern des Partnerschaftsvereins Porz schwelgten die Gäste aus Dunstable und Hazebrouck in Erinnerungen und blickten auf die Geschichte der sehr lebendigen Partnerschaften zurück. "Seit mehr als 60 Jahren ist Hazebrouck Partnerstadt von Porz. 40 Jahre gibt es den Partnerschaftsverein Porz. Ich wünsche mir, dass sich die Partnerschaft auch in Zukunft weiterentwickelt und gratuliere zum Jubiläum", sagte Christine Reynaert, Beigeordnete für Kultur der Stadt Hazebrouck.

Mit Heinz Söndgerath war auch ein Gründungsmitglied des Porzer Partnerschaftsvereins anwesend. Söndgerath hatte Bilder vom ersten Jugendaustausch mit Dunstable im Jahr 1956 mitgebracht. Auf diesen Bildern ist auch Avril King zu sehen, die ebenfalls zum Jubiläumsfest nach Porz gekommen war. Die Austauschschülerin vom ersten Jahr der Partnerschaft erinnert sich noch heute sehr genau daran, wie sie 1956 aus ihrer Heimatstadt Dunstable nach Porz kam: "Es war das erste Mal, dass ich von Zuhause weg bin", blickt King zurück. An ihren ersten Besuch in Porz hat sie noch heute sehr gute Erinnerungen: "Ich blieb bei der Familie Neumann in der Schillerstraße. Alle waren so freundlich. Ich liebte den Rhein. Es war brillant". Nach 1956 hatte King noch einige weitere Male Porz besucht und ist viele Jahre über den Besuch hinaus in Kontakt mit der Familie Neumann geblieben.

Welche große Bedeutung die gegenseitigen Besuche von Dunstable und Porz hatten und haben, weiß auch Peter Hollick, Bürgermeister von Dunstable: "Es geht nicht nur um den Austausch zwischen beiden Städten: Viele persönliche Freundschaften sind in diesen Jahren entstanden", betonte Hollick. Auch nach dem Ausscheiden Großbritanniens aus der EU blickt der Bürgermeister optimistisch in die Zukunft: "Trotz des Brexit-Ergebnisses wird unsere Beziehung mit Porz weiter leben. Wir werden auf jeden Fall weiter Austauschprogramme unterstützen", betonte Hollick und ergänzte: "Es wäre schön, wenn die Beziehung weiterhin vertieft werden könnte".

Wie wichtig die Austauschprogramme sind betonte auch Bezirksbürgermeister Henk van Benthem bei der Jubiläumsgala am Abend im Rathaussaal: "Gerade in einer Zeit wie heute, in der die Verständigung in einer globalen Welt immens wichtiger wird, ist ein Austausch auf den Ebenen, wie wir sie hier in Porz erleben, immens wichtig".