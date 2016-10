Cologne Crocodiles wieder erstklassig

Köln (red). Die Cologne Crocodiles kehren nach zwölf Jahren wieder in die Bundesliga zurück. Das Team hat am Sonntag in der heimischen Bezirkssportanlage Chorweiler das entscheidende Relegationsrückspiel gegen die Düsseldorf Panther mit 28:0 für sich entschieden. 2017 spielen die Kölner somit wieder in der ersten Deutschen Footballliga, der German Football League (GFL).

Wie schon bei dem 34:0-Sieg vor zwei Wochen in Düsseldorf ließen die "Krokodile" dem rheinischen Rivalen erneut nicht den Hauch einer Chance. 2.000 Zuschaue durften sich bereits im ersten Spielabschnitt über die 7:0-Führung des Heimteams durch einen Zwei-Yardlauf von James Langford III und anschließendem Extrapunkt von Noah Plöttner freuen.

Die beste Defensive der Liga ließ lediglich einen "First Down" zu, und erzielte anschließend durch Quarterback Joao Krapohl die nächsten Punkte mit einem Lauf über 21 Yard. Im zweiten Spielabschnitt erhöhte Florian Mentges mit einem sensationellen Catch in der Endzone nach einem mustergültigen 20-Yard-Pass seines Spielmachers Joao Krapohl und nach Extrakick von Noah Plöttner auf 21:0 zur Halbzeit. Nach einem punktlosen dritten Viertel machte Kölns US-Boy Poppy Livers im letzten Spielabschnitt mit einem spektakulären 39-Yard-Lauf den 28:0-Endstand klar.

Somit standen die Cologne Crocodiles nach ihrem Neubeginn 2009 endlich als Aufsteiger fest. Zum krönenden Abschluss und dem Beginn der ausgelassenen Feierlichkeiten unter dem Motto "Pantherabstiegsparty 2016" überraschte Poppy Livers noch im Kreis seines Teams seine Kölner Freundin Toni mit einem Heiratsantrag, den diese auch gerührt und unter dem Jubel der Mannschaft und Zuschauer annahm.