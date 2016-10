Ungeschlagen an der Tabellenspitze

Der Deutzer Florian Schulz (beim Wurf) riss die Partie in der entscheidenden Phase an sich.

Köln (red). Der Deutzer TV bleibt in der 2. Basketball-Regionalliga West ungeschlagen. Bei den SW Baskets Wuppertal machten die Rechtsrheinischen das Spiel im letzten Viertel zwar nochmal spannend, doch Marcus McLaurin sicherte mit seinen 30 Punkten letztlich den verdienten 70:62 (41:30)-Sieg.

Nachdem Wuppertal in der vergangenen Saison das einzige Team war, welches den DTV zweimal geschlagen hatte, warnte der Deutzer Trainer Omar Collington sein Team ausdrücklich davor, den Gegner zu unterschätzen. Das erste Viertel begann ausgeglichen. Die Rechtsrheinischen standen gut in der Defensive, übten viel Druck aus und provozierten massig Ballverluste auf Seiten der Gastgeber. Die Trefferquote der Hausherren war allerdings so gut, dass sich keine der beiden Mannschaften absetzen konnte. Somit endete das erste Viertel mit 21:20 für Wuppertal.

Collington rotierte dann im zweiten Viertel ein wenig, und plötzlich schien der Knoten geplatzt zu sein. Deutz drehte nach einem 14:0-Lauf das Spiel, hielt Wuppertal bei nur neun Punkten und lag mit zwölf Punkten vorne. Mit einem deutlichen Polster ging es demnach in die Halbzeitpause. Vor allem der US-Amerikaner Marcus McLaurin war mit bis dato 18 Punkten die tragende Kraft in der Offensive und maßgeblich daran beteiligt, die vielen Ballgewinne in Punkte umzumünzen.

Nach dem Seitenwechsel gestaltete sich das Spiel erneut ausgeglichen. Der DTV zog zwischenzeitlich zwar auf 15 Punkte davon (55:40), verpasste es dann jedoch erneut, den Deckel auf die Partie zu machen. So ging es letztlich beim Stand von 46:57 ins vierte Viertel. Dort verloren die Deutzer aus heiterem Himmel den Faden.

Die Spielzüge wurden nicht mehr ordentlich durchgelaufen, im Angriff ging nur noch wenig zusammen, und die Wuppertaler Trefferquote machte einen großen Satz nach oben. Nach einem 13:3-Lauf der Hausherren stand es plötzlich 59:60 - das Spiel war wieder völlig offen. Doch die Flügelspieler Schulz und McLaurin sicherten dem DTV letztlich mit ihren Treffern den dritten Saisonsieg.

Gemeinsam mit den ebenfalls ungeschlagenen Toros aus Sechtem bleibt Deutz weiterhin an der Tabellenspitze der 2. Regionalliga West. Am 9. Oktober geht es in der zweiten Runde des WBV-Pokals gegen den Oberligisten TVJ Königshardt aus Oberhausen weiter. Gespielt wird um 18 Uhr in der Sporthalle Königshardt.