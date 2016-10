Tag der offenen Tür im Musical Dome

Köln (red). So hautnah war der Musical Dome Köln noch nie zu erleben, beim ersten Tag der offenen Tür in der Geschichte des Musical-Theaters. Bodyguard - Das Musical hatte eingeladen, das 20-jährige Jubiläum des Musical Domes zu feiern und die Rheinländer kamen in Scharen.

Bereits zur Öffnung des Theaters um 11 Uhr standen 900 Fans in langen Schlangen vor den Türen, bis zum Ende um 17 Uhr hielt der Riesenandrang an. Circa 5.000 Besucher nahmen so mit Begeisterung das vielfältige, aufregende Angebot wahr. Sie erlebten die Stars des Musical-Hits aus nächster Nähe, bekamen spannende Einblicke in die Welt hinter den Kulissen, feierten zwei Showblöcke des Hit-Musicals im vollbesetzten Auditorium mit Standing Ovations, ergatterten ein Erinnerungsstück aus einer der großen Erfolgsproduktionen aus zwei Jahrzehnten Musical Dome und vieles mehr.

Backstage-Führungen brachten die Besucher an Orte, die sonst nur Künstler und Mitarbeiter der Produktionen betreten dürfen. Viele weitere Programmpunkte gaben jede Menge Stoff für einen Tag voller großer Erinnerungen: Bei den Autogrammstunden mit den BODYGUARD-Darstellern nutzten zahlreiche Fans die Gelegenheit zu ungezwungenen Gesprächen und für das eine oder andere Selfie mit ihren Stars. Auch für die kleinen Gäste gab es jede Menge zu erleben. Von echten Profis geschminkt, wurden sie zu den Figuren ihrer Träume. Ein weiteres Highlight war der Theaterflohmarkt: Hier wurden Kostüme und Requisiten aus den großen Musical-Produktionen der vergangenen 20 Jahre angeboten - von Schultornistern und Polizeihelmen aus Hairspray über das Kostüm der Scaramouche und viele weitere Kostümteile aus We Will Rock You bis hin zu einer ganzen Ritterrüstung aus dem Monty-Python-Musical Spamalot - die Chance, ein ganz besonderes Andenken an diesen Tag zu ergattern. Mit Ausschnitten aus dem Hit- Musical Bodyguard gaben Cast und Band eine Kostprobe ihres Könnens und machten dem enthusiastischen Publikum Lust auf mehr. Aufregung bot der Tag der offenen Tür nicht nur für die Besucher.

Auch für die Bodyguard-Stars war es sehr besonders, ihren Fans persönlich zu begegnen. Patricia Meeden, in der Hauptrolle der Soul-Diva Rachel Marron zu erleben, erzählt: "Es ist wahnsinnig spannend, die Menschen zu treffen, für die man auf der Bühne steht. Abend für Abend spürt man ihre Energie, hört sie klatschen oder lachen. Es ist toll zu erfahren, wer uns da im Publikum begleitet." Jürgen Fischer, als Bodyguard Frank Farmer in der Titelrolle des Musical-Hits zu sehen, freut sich ebenfalls über den gelungenen Tag: "Das Publikum erlebt uns in dieser aufregenden Musical-Welt zumeist nur aus dem Zuschauerraum. Dabei ist oft nicht weniger spannend, was sich backstage abspielt. Den Menschen etwas davon zu zeigen, war uns eine große Freude!" Auch Andreas Strohecker, Mann der ersten Stunde und Technischer Leiter des Musical Domes, war begeistert. Seit 20 Jahren ist er Teil der bewegten Geschichte der Spielstätte am Rhein, begonnen bei den Anfängen mit Gaudi über gigantische Produktionen wie Saturday Night Fever und We Will Rock You bis hin zu BODYGUARD. Am heutigen Tag mochte er seinen Augen kaum trauen: "Ich habe hier schon viel erlebt, aber so etwas gab es noch nie. Die Begeisterung der Menschen zu spüren für das, was wir hier tun und dafür, wie wir es tun, war großartig."

Seit zwanzig Jahren - und mit bis heute insgesamt über 6,5 Millionen Besuchern - ist der Musical Dome Köln eine feste Größe in der deutschen Theaterlandschaft. 1996 wurde das Musical-Haus mit Gaudi eröffnet, im Herzen der Altstadt, direkt an der Rheinuferpromenade und in unmittelbarer Nachbarschaft zum Kölner Dom. Ursprünglich nur als Provisorium gedacht, hat das Theater bis heute über 50 internationale Produktionen beherbergt und bisher sieben weltbekannten Musicals über Monate, teils Jahre hinweg eine feste Heimat gegeben. Zu den größten und erfolgreichsten unter ihnen zählen Saturday Night Fever (09/1999 bis 06/2002), Jekyll & Hyde (03/2003 bis 04/2004), das Original Queen-Musical We Will Rock You (12/2004 bis 09/2008) sowie Hairspray (12/2009 bis 09/2010). Von Frühjahr 2012 bis Sommer 2015 wurde der Musical Dome als "Oper am Dom" zur Ersatzspielstätte für das zu renovierende Opernhaus am Offenbachplatz. Seit November 2015 begeistert Bodyguard - Das Musical ein Publikum aus ganz Deutschland. Bisher wurden bereits über 350.000 Tickest für das Erfolgsmusical verkauft.