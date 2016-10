Köln (red). Englischer Gastwallach gewinnt vor 10.500 Zuschauern unter Jockey Andreas Suborics den mit 25.000 Euro dotierten BHF-BANK Herbstpreis auf der Galopprennbahn Köln-Weidenpesch.

Mit einem Kopf Vorteil sicherte sich der aus dem englischen Thirsk angereiste Fuchswallach Swift Approval für Trainer Kevin Ryan den Sieg im mit 25.000 Euro dotierten BHF-BANK Herbstpreis über 1.400 Meter auf der Galopprennbahn. Im Sattel saß der Österreicher Andreas Suborics, für den der Sieg einer der letzten großen Erfolge im Rennsattel war. Trainer-Altmeister Andreas Löwe plant nämlich, ab kommendem Jahr, Andreas Suborics als seinen Nachfolger in Weidenpesch einzusetzen.

Eine glänzende Leistung zeigte auf Rang zwei als bestes deutsches Pferd die von Markus Klug in Rath Heumar trainierte Antalya, die unter Adrie de Vries fast schon wie die Siegerin aussah. Antalya blieb dabei mit einem Hals vor dem Totofavoriten Shining Emerald, der ebenfalls eine starke Partie bot. Das kölsche Rennpferd "Schäng" wurde Vierter.

10.500 Besucher erlebten einen spannungsgeladenen Renntag mit acht Galopprennen und einem bunten Unterhaltungsprogramm. Dem holländischen Spitzenjockey Adrie de Vries gelangen mit drei Tageserfolgen auf Dia Del Sol, Whisperwind und Rameen eine sehenswerte Triplette.

"Wir freuen uns, dass wir unseren 3. Familienrenntag mit 10.500 Besuchern sowie fast 400 Gästen und Kunden der BHF-BANK bei strahlendem Sonnenschein genießen durften. Und das am Tag der Deutschen Einheit erstmals mit Oddo Seydler und Meriten Asset Management, die nun auch Mitglieder unser deutsch-französischen Bankengruppe Oddo-BHF sind. Ich gratuliere Frank Ebach und seinem Team, die in den letzten 10 Jahren die BHF-BANK mit großem Einsatz für unsere Kunden als führende Privatbank in Köln etabliert haben", sagt Joachim Häger, Mitglied des Vorstands BHF-BANK AG und Vorstand der französischen Privatbank Oddo & Cie.

Der Kölner Renn-Verein 1897 e.V. bedankt sich an dieser Stelle bei der BHF-Bank für die freundliche Unterstützung des Renntages.

Die nächste Galoppveranstaltung in Köln-Weidenpesch findet am 16. Oktober mit dem erstmalig stattfindenden "Renntag Kölner Partnerstädte" ab 13 Uhr statt. Köln hat 24 internationale Städtepartnerschaften, mehr als alle anderen deutschen Städte.

In diesem Jahr präsentieren sie sich erstmalig auf der Kölner Galopprennbahn und zeigen allen Interessierten, wie breit das Spektrum der Projekte und Aktionen ist, die Menschen, Kultur und Denkweise anderer Nationen erlebbar machen.

Im sportlichen Mittelpunkt stehen dann der Preis des Winterfavoriten, Gruppe 3, 1.600 Meter, dotiert mit 155.000 Euro Preisgeld sowie das Silberne Band, ein mit 25.000 Euro dotiertes Listenrennen über 3.850 Meter. Der letztjährige Sieger im Preis des Winterfavoriten Isfahan stieg übrigens im vergangenen Juli zum deutschen Derbysieger auf.