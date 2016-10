Schule der zweiten Chance

Köln (sf). Mit einem großen Jubiläumsfest feierte die Tages- und Abendschule Köln (TAS) ihr 20-jähriges Bestehen. Seit 1996 bietet die Ersatzschule jedes Jahr rund 1.200 Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Möglichkeit, ihren Schulabschluss nachzuholen. Dabei haben die Schüler die Möglichkeit, den Hauptschulabschluss nach Klasse 10, den Mittleren Abschluss mit Zentraler Abschlussprüfung oder die Fachhochschulreife zu erlangen.

Eröffnet wurde das Jubiläumsfest international: Die Schüler, die aus 55 verschiedenen Nationen stammen, begrüßten die Gäste in ihren Herkunftssprachen.

An der Tages- und Abendschule lernen Schüler, denen es aus unterschiedlichen Gründen nicht gelungen ist, in der Regelschulzeit einen Abschluss zu erlangen. Ein zermürbtes Elternhaus, eine langwierige Krankheit oder Sprachschwierigkeiten bei Schülern mit Migrationshintergrund können Ursachen sein. "Die Gründe, weshalb die Schüler aus der Schule rausfliegen, sind sehr vielfältig", berichtet Gudrun Hersebrock, Schulleiterin der TAS. "Viele unserer Schüler sind irgendwo aus dem System rausgefallen", erklärt Helmut Zinnkann, Leiter Sozialpädagogik und Übergangsmanagement der TAS. Die Mülheimer Ersatzschule fängt diese jungen Menschen auf und bietet ihnen eine zweite Chance, die die Schüler mit hoher Motivation annehmen: "Diejenigen, die zu uns kommen, zeigen den Willen, sich in die Gesellschaft integrieren zu wollen", sagt Zinnkann.

Damit es beim zweiten Anlauf auch tatsächlich mit dem Schulabschluss klappt, bietet die TAS den Schülern auf verschiedenen Ebenen besondere Unterstützung an. Wer an die TAS kommt, erhält eine individuelle Förderung, dazu zählen beispielsweise ein intensives Sprachtraining und eine persönliche Unterstützung beim Übergang von der Schule ins Berufsleben. Jedem Schüler steht im letzten Semester eine Betreuungsperson zur Seite, die auch noch zum Beginn der Ausbildungszeit an seiner Seite bleibt. "Viele Absolventen, die einen Ausbildungsplatz bekommen haben, werden im ersten halben Jahr von Ausbildungscoaches weiter betreut", erklärt Marie-Theres Ley, Vorstandsvorsitzende des Vereins zur Förderung abschlussbezogener Jugend- und Erwachsenenbildung, unter dessen Trägerschaft sich die Schule befindet.

Die TAS kann eine sehr erfolgreiche Bilanz ziehen. "Die Quote derer, die uns mit Erfolg verlassen ist sehr hoch", berichtet Zinnkann. In den vergangenen 20 Jahren haben knapp 12. 000 Schüler ihren Schulabschluss an der TAS nachgeholt. Durchschnittlich 40 Prozent konnten sofort nach Schulende auf dem 1. Arbeitsmarkt eine Stelle finden. Bei den übrigen Schülern haben bis auf lediglich sechs Prozent zu einem späteren Zeitpunkt eine Arbeitsstelle gefunden. Doch an der TAS geht es nicht nur im den schulischen Erfolg: "Auch die Verarbeitung psychologischer Probleme kann als Erfolg verzeichnet werden", betont Zinnkann. Zufrieden kann die TAS mit der sehr geringen Abbrecherquote sein: Diese liegt im ersten Semester bei null, im zweiten und dritten Semester bei lediglich acht Prozent.