Programmierung der Motoren

Deutz (pas). Wie wird ein Elektromotor gesteuert und welche Programmierung braucht man da? Antworten auf diese und ähnliche Fragen bekamen Schüler achter und neunter Klassen Kölner Schulen bei einem Erlebnistag am Werner-von-Siemens-Berufskolleg.

"Unsere Spezialrichtung ist Elektrotechnik und Elektronik und somit kann man bei uns vieles über Elektro- und Automatisierungstechnik lernen", sagt Lehrer Rabi Chaaban, der mit seinem Kollegen Peter Poetchki die Gastschüler betreute. In der Regel kämen die Schüler nach dem zehnten Schuljahr ans Berufskolleg, Gymnasiasten der G8 sogar ein Jahr früher.

Das Berufskolleg bietet seinen Schülern Perspektiven, die anderswo selten zu finden sind. Chaaban: "Normalerweise können sie an Einrichtungen wie unserer das Fachabitur machen - also zwar mit naturwissenschaftlichem Schwerpunkt, doch nicht als vollwertig anerkannt." Das Werner-von-Siemens-Berufskolleg aber tue mehr: "Wir bieten die Kombination einer Berufsausbildung mit vollwertigem Abitur."

Weitere Informationen unter www.wvs-koeln.de