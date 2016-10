Viele Facetten der Isenburg

Holweide (bt). Der "Runde Tisch Holweide" lud zu einer Führung durch die Isenburg ein. Wolfgang Jägers stimmte zuvor die Besucher mit der Premiere seines Liedes " Isenburg hat viel gesehen und erzählt" ein.

Isenburg-Experte Bruno Wasser wusste dann so manche historische Begebenheiten zu berichten. "Neben dem Thurner Hof, der Burg am Herler Ring ist die Isenburg die 3. Burg in Mülheim. Sie ist aber die einzige zweiteilige Wasserburg, die am Strundener Bach durch Brücken geteilt ist und über eine zum Teil noch funktionierende Mühle am Bach verfügt. Der Adel hatte seinerzeit durch seinen grossen Besitz an Ländereien gleichzeitig automatisch einen Sitz im Landtag. Hier war der Treffpunkt besser betuchter Leute und großer Musiker, wie Felix Mendelssohn Bartholdy. Im Jahr 1803 wurde die Burg nach einem Brand wieder aufgebaut", erklärte Bruno Wasser. Anschließend beantwortete er auch viele Fragen der interessierten Besucher. Zum Abschluss gab es noch ein beeindruckendes Konzert mit Balladen in der rheinischen Musikschule.