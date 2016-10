Eine Verlegung der Linie 7 wird geprüft

Poll (kg). Auf einen Vorschlag hin will Jürgen Fenske, Vorstandsvorsitzender der Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) AG, prüfen, ob die Gleise der Häfen und Güterverkehr Köln AG (HGK) für eine Verlegung der Stadtbahnlinie 7 genutzt werden können. Dies teilte Ende September der SPD-Ortsverein Poll-Ensen-Westhoven im Nachgang eines Bürgerdialogs mit, der in der Gaststätte "Poller Haus" stattfand. Demnach könnte die Straßenbahn in Höhe der Haltestelle Salmstraße bis zum Poller Kirchweg oder bis zur Drehbrücke auf HGK-Gleisen geführt werden.

Die neue Streckenführung kam zur Sprache, weil die Ellmühle verkauft wurde und nur noch bis Ende 2020 im Deutzer Hafen betrieben werden kann.

Eine neue Buslinie könnte den Verkehr auf der Siegburger Straße übernehmen, so Dr. Simon Bujanowski, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins und Fraktionschef der Bezirksvertretung. Für diese Linie gäbe es auch bei der KVB Überlegungen. Sie könnte von Poll oder Porz über den Deutzer Bahnhof bis nach Mülheim fahren. Auf der Abendveranstaltung wurde ebenfalls ein Minibus thematisiert, der zum Hochhauskomplex In der Kreuzau fahren würde, und die Verlängerung der Buslinie 159 über den Poller Kirchweg bis zum Deutzer Hafen. In trockenen Tüchern ist jedoch nichts. Genauso wie eine mögliche S-Bahn-Station in Höhe der Siegburger Straße und "Am Schnellert", mit der ein Umbau der Südbrücke verbunden wäre. Die Verkehrsdiskussion stand unter anderem im Zusammenhang mit der städtebaulichen Neugestaltung des Deutzer Hafens. Am 23. September kam auf einer Abschlussveranstaltung der Entwurf dänischer Architekten weiter. Der Bauleitplan soll 2017 begonnen werden.