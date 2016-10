Keine Räume, kein Schulstart 2017

Lindenthal (af). Rappelvoll war der große Sitzungssaal im Bezirksrathauses. Rund 100 Bürger, darunter auch zahlreiche Kinder, waren zur Sitzung der Bezirksvertretung gekommen. Die meisten interessierte nur ein Thema: die aktuelle Stunde zu den geplanten neuen weiterführenden Schulen im Bezirk.

Im Lövenicher Industriegebiet an der Zusestraße soll ein Gymnasium und in Ehrenfeld am Wasseramselweg eine Gesamtschule gebaut werden. Doch beide Vorhaben werden nicht vor 2020 umgesetzt und die Schulplätze fehlen jetzt. Deshalb war geplant das neue Lövenicher Gymnasium mit einem Interim in angemieteten Räumen in der internationalen Friedensschule in Widdersdorf bereit im Schuljahr 2017/18 zu starten. "Wir hätten dort 90 Plätze anbieten können, die wir gut gebrauchen können", sagte Schuldezernentin Agnes Klein, "wir haben alles versucht dies möglich zu machen, doch das Mietangebot wurde kurzfristig zurückgezogen, da könne wir nichts mehr machen."

Klein war mit ihren Kolleginnen Petra Rinnenburger, Leiterin der Gebäudewirtschaft, und Ulrike Heuer, Leiterin des Amtes für Schulentwicklung, in die Bezirksvertretung gekommen, um den Stand der Dinge zu erläutern. Doch auf die Fragen der Stadtteilpolitiker und die dringendste Sorge der anwesenden Eltern konnten die drei keine befriedigende Antwort geben.

Einen genauen Zeitplan für die neuen Schulen wollte niemand geben. "Wir sind in den Verhandlungen, diese sind aber noch nicht abgeschlossen", orakelte Rinnenburger. Es gebe eine mögliche Alternative für ein Interim des Lövenicher Gymnasiums neben dem eigentlichen Standort an der Zusestraße. Doch das wäre frühestens zum Schuljahr 2018/19 fertig. "Eine funktionierende Schule ist nicht mal so eben erstellt", warb Klein um Verständnis. Sie wolle auch so schnell wie möglich neue Schulplätze schaffen und ihr Dezernat suche auch schon seit Jahren nach geeigneten Plätzen im Bezirk. "Doch immer wieder sind uns Standorte aus den unterschiedlichsten Gründen aus den Händen geschlagen worden." Beim Bau von Schulen seien viele Dinge zu beachten, die eben zu Verzögerungen führen können, etwa das komplizierte Vergaberecht.

Nach einer teilweise emotional geführten Debatte verabschiedeten die Bezirksvertreter eine Resolution in der sie ihre Beschlüsse zu den Standorten am Wasseramselweg und der Zusestraße erneut bekräftigten. Zudem forderten sie die Verwaltung auf zum Schuljahr 2017/18 eine Interimslösung bereit zu stellen. "Wir brauchen eine Lösung schon im nächsten Jahr und nicht erst 2020", sagte Roland Schüler von den Grünen und sprach damit sicherlich vielen der Anwesenden zuhören aus der Seele.