Ein Testspiel für den guten Zweck

Bonn (sae). Mit einem Testspiel gegen den Regionalligisten Bonner SC nutzte der 1.FC Köln die Länderspielpause in der Bundesliga. Dabei setzte sich der FC im mit 2.200 Zuschauern gut besuchten Bonner Sportpark Nord standesgemäß mit 3:1 (3:0) durch.

Ein Teil der Einnahmen des Abends ging an den gemeinnützigen HistiozytoseHilfe e.V. , der sich der Erforschung und Bekämpfung der gleichnamigen Krankheit widmet. Während Bonns Trainer Daniel Zillken zahlreiche Spieler auf den Rasen schickte, die in dieser Saison bislang noch wenig zum Zug gekommen waren, setzte FC-Coach Peter Stöger mit Timo Horn, Marcel Risse, Dominique Heintz, Marco Höger, Frederik Sörensen, Milos Jojic, Pawel Olkowski, Marcel Hartel, Konstantin Rausch, Sehrou Guirassy und Anthony Modeste größtenteils auf Stammpersonal. Lediglich die Nationalspieler Jonas Hector, Filip Mladenovic (Serbien), Mergim Mavraj (Albanien) und Salih Özcan (DFB-U19) fehlten aufgrund der anstehenden Länderspiele.

Es waren kaum zwei Minuten im Sportpark Nord gespielt, da schlug Anthony Modeste zum ersten Mal zu: Nach einem Pass von Marcel Risse versenkte der Franzose das Leder trocken im Bonner Netz. In der 14. Minute hatte Bonns Riccardo Retterath den Ausgleich auf dem Fuß, doch sein Ball traf nur die Latte. Wenig später vergab Kölns Modeste die Chance auf 2:0 zu erhöhen, als er er freistehend vor dem BSC-Tor den Ball gute fünf Meter über das Gehäuse schlenzte. Besser machte es sein Teamkollege Pawel Olkowski, der in der 37. Minute Bonns Schlussmann Martin Michel mit einem Gewaltschuss ins linke obere Eck bezwang. Mit dem Halbzeitpfiff erzielte Modeste die 3:0-Pausenführung.

Nach dem Seitenwechsel spielte Gastgeber Bonn deutlich selbstbewusster auf. So kam die Überraschungsmannschaft der Regionalliga - der Aufsteiger belegt nach elf Spielen mit 17 Punkten den siebten Tabellenplatz - in der 64. Minute zum verdienten Anschlusstreffer durch Daniel Kaiser, der das Leder aus kurzer Distanz unter die Latte nagelte. Im weiteren Spielverlauf tauschten die Bonner gleich auf neun Positionen, Peter Stöger wechselte dagegen Sven Müller für Timo Horn, Matthias Lehmann für Marcel Risse, Lukas Klünter für Marcel Hartel und Yuya Osako für Shrou Guirassy ein.

In der Schlussphase der Begegnung beschäftigte Bonn Kölns Ersatztorwart Sven Müller ein ums andere Mal, doch der FC-Schlussmann ließ nichts anbrennen und so endete die Partie nach 90 Minuten 3:1. "Der Bonner SC hat gut gespielt und das gezeigt, was wir von ihm erwartet haben", kommentierte Peter Stöger die Partie. "Für uns war das heute eine gute Trainingseinheit, auch wenn der Boden hier im Sportpark wirklich schlimm war." Auf Serhou Guirassy angesprochen, der gegen RB Leipzig sein Bundesliga-Debüt gab, meinte Stöger: "Man hat gesehen, dass Guirassy uns offensiv vielleicht etwas geben kann, was uns noch fehlt."