Der Kardinal kehrt zurück

Helga Schütte freut sich sichtlich über die Holzfigur des Kardinal Frings. Im Dezember wird sie Bestandteil der Milieukrippe in der Kirche St. Joseph sein. Zuvor wird die Figur im Rahmen der heiligen Messeer empfangen.

Braunsfeld (bn). "Fringsen" ist den Kölnern bis heute ein Begriff. In seiner Silvesterpredigt von 1946 legitimierte Kardinal Frings in der harten Nachkriegszeit den Diebstahl von Nahrungsmitteln und Kohle; zwar nicht vor dem Gesetzgeber, dann doch zumindest vor Gott. "Fringsen" wurde diese Form des Mundraubes genannt.

Weniger bekannt ist, dass Kardinal Frings von 1924 bis 1937 als Pastor in Braunsfeld tätig war. Eine Zeit, die er später selber als seine persönlich schönste bezeichnete. Das ist der Grund, warum der Kardinal nun nach Braunsfeld zurückkehrt. Und zwar als annähernd 80 Zentimeter große Holzfigur für die Milieukrippe der Braunsfelder Kirche St. Joseph.

"Die Figur ist wirklich toll geworden. Ich finde, dass man Kardinal Frings sehr gut erkennen kann", freut sich Helga Schütte. Finanziell ermöglicht wurde die Figur durch ein Erbe, das der Gemeinde St. Joseph vermacht wurde. Gemeinsam habe man überlegt, so Schütte, welche Figur für Braunsfeld passen würde. Und kam schnell auf Frings, der 13 Jahre in Braunsfeld tätig war.

Am kommenden Sonntag, 16. Oktober, 11.30 Uhr, wird die Holzfigur im Rahmen der heiligen Messe in der Braunsfelder Kirche St. Joseph von der Gemeinde empfangen. Ab Dezember wird die neue Figur dann in der beeindruckenden Milieukrippe zu bewundern sein.