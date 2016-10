Wer kennt noch Seifens Büdchen?

Weiden (bn). "Dieses Foto ist mir zugesandt worden, als ich über Konrad Schmelzer ermittelt habe. Er hat 1939/1940 in der A-Jugend des SV Weiden Fußball gespielt und ist 1941 mit dem Flugzeug abgestürzt. Damals gab es eine riesige Trauerfeier", erklärt Henry Faust, der die Arbeiten zu seinem zweiten Buch "Blick hinter die Kulissen" fast abgeschlossen hat.

Zum einen interessiert Faust, wer die Personen auf dem Foto sind, und zum anderen ist er auf der Suche nach Informationen zu dem Ort, an dem das Foto in den Jahren zwischen 1938 und 1940 entstand. "Wahrscheinlich handelt es sich hier um das Büdchen der Familie Seifen, welches an der Endhaltestelle der Linie 'L', fast am Bahndamm stand. Es wurde bei einem Bombenangriff vom Luftdruck völlig zerstört." Wer also etwas über das Büdchen noch aus Kindertagen oder Erzählungen weiß, oder jemand sich oder eine der Personen auf dem Foto wiedererkennt, kann sich melden unter henry.faust@gmx.de